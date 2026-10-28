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Міноборони планує масово переглянути висновки ВЛК: кого це може торкнутися

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Міноборони планує масово переглянути висновки ВЛК: кого це може торкнутися
Ініціатива передбачає відповідальність за неправдиві медичні висновки та незаконні дії під час мобілізації
фото: Focus

Нардепка пояснила, які зміни до законодавства пропонують для боротьби з неправдивими медичними висновками та незаконною мобілізацією

Міністерство оборони України планує переглянути висновки військово-лікарських комісій (ВЛК), зокрема ті, на підставі яких окремі військовозобов’язані отримали інвалідність або статус непридатних до служби. Про це заявила народна депутатка Юлія Яцик в інтерв'ю каналу «Суперпозиція», коментуючи ініціативи нового міністра оборони, повідомляє «Главком».

За словами депутатки, перевірка може стосуватися людей, які, ймовірно, незаконно оформили групи інвалідності та уникають мобілізації. Вона згадала про чоловіків, які, попри оформлені медичні обмеження, відвідують спортзали й ресторани.

Водночас із заяви Яцик не випливає, що рішення про масовий перегляд усіх висновків ВЛК уже ухвалене. Йдеться про плани та законодавчі зміни, які ще мають пройти відповідні процедури.

Під час обговорення депутатка уточнила, що в разі ухвалення законопроєкту в другому читанні йтиметься не лише про можливий перегляд висновків ВЛК.

Зокрема, пропонують запровадити кримінальну відповідальність за видачу завідомо неправдивих висновків військово-лікарських комісій щодо стану здоров’я мобілізованих, а також за незаконну мобілізацію таких осіб працівниками територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

Варто нагадати, що в Україні обговорюють можливість посилення відповідальності за ухилення від мобілізації та самовільне залишення військової частини (СЗЧ). Серед пропозицій – фінансові обмеження, арешт активів і розширення повноважень правоохоронців у розшуку військовослужбовців, які залишили місце служби.

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Теги: мобілізація депутат Верховна Рада Міноборони

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