«Слуга» Веніславський закликав Корецького не вживати слова «демобілізація»

Веніславський наголосив, що під час воєнного стану термін «демобілізація» є неприпустимим

Народний депутат від партії «Слуга народу» Федір Веніславський закликав прем’єр-міністра Сергія Корецького не вживати термін «демобілізація» в умовах воєнного стану. Про це він заявив у коментарі «Радіо Свобода», коментуючи слова глави уряду щодо необхідності ротації військовослужбовців, передає «Главком».

Раніше Корецький заявив, що влада має виконати два завдання: не допустити падіння економіки та дати військовим чітке розуміння перспектив ротації. «Є природна потреба: є поранені, є зниклі, на жаль, безвісти, є, на жаль, загиблі. Це одна частина. А друга – це потрібно демобілізовувати та робити ротацію тим, хто давно служить», – сказав він.

У відповідь Веніславський наголосив, що під час воєнного стану термін «демобілізація» є неприпустимим.

«Жодної демобілізації в принципі апріорі не може бути. Може бути звільнення окремих категорій осіб, які будуть визначені відповідними законами, указами президента», – заявив народний депутат.

За словами Веніславського, наразі розглядають питання зміни правил бронювання та звільнення з військової служби окремих категорій осіб. «Чи розглядається питання зміни бронювання і звільнення з військової служби окремих осіб? Так розглядається. Чи є певні цифри прорахунки? Так, вони є. Я їх називати не можу. Але робота Міністерства оборони з цього питання ведеться. Робота в Генштабі та командуванні Сухопутних військ, якому підпорядкована вертикаль ТЦК та СП, ведеться», – додав він.

Нагадаємо, у 2024 році Верховна Рада розширила законодавчі підстави для звільнення окремих категорій військовослужбовців.

До слова, Федір Веніславський зауважив, що масова демобілізація військовослужбовців до завершення воєнного стану в Україні не передбачається. Натомість держава опрацьовує механізм справедливого звільнення з військової служби окремих категорій військових, зокрема тих, хто тривалий час бере участь у бойових діях або має поранення.