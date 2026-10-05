У «Резерв+» відновлено оформлення деяких відстрочок

Технічні роботи в системах Мінсоцполітики завершено

У застосунку «Резерв+» знову доступне оформлення відстрочок, пов’язаних з інвалідністю. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство оборони.

«Технічні роботи в системах Мінсоцполітики завершено. У «Резерв+» знову можна оформити відстрочку, пов’язану з інвалідністю – власною, дітей або батьків», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 2 жовтня о 14:30 розпочалися планові технічні роботи в системах Мінсоцполітики. Через це оформлення окремих відстрочок у «Резерв+» було тимчасово недоступне.

Зауважимо, військовозобов’язані з чинною відстрочкою можуть змінити підставу для її отримання через ЦНАП. Поки комісія ТЦК розглядає заяву, попередня відстрочка продовжує діяти.

До слова, у мережі поширюють «розшифровку» кольорових позначок у «Резерв+», однак їхнє значення відрізняється від пояснення самого застосунку. Зокрема, червона стрічка не означає автоматичної передачі штрафу до виконавчої служби.