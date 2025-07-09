Міноборони пояснило, як повернутися з СЗЧ за спрощеною процедурою до 30 серпня

Якщо самовільне залишення частини тривало до 3 днів, то кримінальне провадження не порушується

Якщо солдат перебуває у СЗЧ понад 3 дні, то порушується кримінальне провадження

Військовослужбовці, які самовільно покинули частину до 10 травня 2025 року, можуть повернутися до служби за спрощеною процедурою до 30 серпня 2025 року. Про це заявила заступник міністра оборони України Катерина Черногоренко в ефірі телемарафону, передає «Главком».

«Слід сказати, що станом на зараз військові, які пішли в СЗЧ до 10 травня 2025 року, знову можуть повернутися на службу за спрощеною процедурою до 30 серпня 2025 року. Звертаюся до всіх військовослужбовців, які мають наміри повернутися в СЗЧ», – каже вона.

Черногоренко звернулась до військових, які мають наміри повернутись на службу з СЗЧ, аби ті звернули увагу на вказані терміни.

Оновлений алгоритм дій повернення після СЗЧ або дезертирства для військовослужбовців почав діяти з 1 березня 2025 року.

Якщо самовільне залишення частини тривало до 3 днів:

Кримінальне провадження не порушується;

Військовий може повернутися до частини, яку залишив;

При поверненні відновлюються виплата грошового та здійснення продовольчого, речового, інших видів забезпечення.

Якщо СЗЧ – понад 3 дні, воно вчинено вперше і військовослужбовець бажає повернутись на службу:

Порушується кримінальне провадження;

Військовий особисто звертається через застосунок Армія+ до командира (начальника) військової частини (установи) та отримує письмову згоду на подальше проходження служби;

Військовослужбовець подає до прокурора, органу досудового розслідування (ДБР або Нацполіції), суду клопотання про намір повернутися на службу та додає письмову згоду командира;

До суду направляються матеріали для звільнення такого військовослужбовця від кримінальної відповідальності, яким приймається відповідне рішення;

Військовослужбовець надає командиру рішення суду та повертається на службу.

Якщо СЗЧ – понад 3 дні, воно вчинене повторно або військовослужбовець не бажає повернутись на службу:

Порушується кримінальне провадження;

Військовослужбовця розшукують і затримують;

Військовослужбовцю обирається запобіжний захід;

Стосовно нього направляється до суду обвинувальний акт;

Суд виносить вирок (за вчинення СЗЧ передбачене позбавлення волі від 5 до 10 років).

Як повернутися зі СЗЧ

подача рапорту на повернення з СЗЧ

головне управління Військової служби правопорядку (ВСП) отримує рапорт і перевіряє дані;

після цього військовослужбовець має 24 години, щоб прибути до відповідного відділу ВСП;

у відділі оформлюють документи, видають припис та надають допомогу в безпечному доправленні до однієї з резервних частин ЗСУ.

Командир частини повинен протягом трьох діб відновити грошове забезпечення та соціальні гарантії військового, а також повідомити про продовження служби відповідні органи в день його повернення.

Нагадаємо, Верховна Рада підтримала законопроєкт, який продовжує строк добровільного повернення військовослужбовців із СЗЧ.

За це проголосували 282 депутати. Тепер крайній строк добровільного повернення військових із СЗЧ – це 30 серпня 2025 року.