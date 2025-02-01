СЗЧ та дезертирство. Експрокурор назвав напрямки, якими має зайнятися військова юстиція

«Вчинені воєнні злочини також мають розглядати військові суди»

В умовах воєнного стану необхідно запровадити військові суди, прокуратуру та поліцію. Про це заявив колишній військовий прокурор Павло Богуцький в інтерв'ю «Главкому». За його словами, військові суди повинні розглядати всі справи, що стосуються військовослужбовців – як кримінальні правопорушення, так і загальнокримінальні злочини.

«Військові суди мають розглядати абсолютно всі справи стосовно військовослужбовців – і про військові кримінальні правопорушення і загальнокримінальні правопорушення, вчинені військовослужбовцями. Бо під час вчинення загальнокримінальних правопорушень можуть виявитися обставини, які потребують дослідження проходження військової служби», – зауважив Павло Богуцький. Експрокурор додав, що, згідно з міжнародною правовою практикою та нормами міжнародного гуманітарного права, справи щодо військовослужбовців охоплюють і іноземних військових.

Також Богуцький пояснив, які функції мають виконувати військові прокуратура та поліція: «Військова прокуратура здійснює процесуальне керівництво та інші функції прокуратури у воєнній сфері в повному обсязі, а між військовою поліцією та ДБР потрібно розмежувати підслідність. Підслідність стосовно певної категорії військових службових осіб треба залишити за ДБР – зокрема, питання, що стосуються зловживання службовим становищем. А СЗЧ, дезертирство та інші військові кримінальні правопорушення, які зараз складають основну частину, залишаться за військовою поліцією. Військова поліція матиме процесуальну можливість розпочинати ті кримінальні провадження, які підслідні ДБР, на початковому етапі під процесуальним керівництвом військової прокуратури. А потім передавати матеріали кримінальних проваджень до Бюро».

Наразі розслідуваннями військових кримінальних порушень займається Державне бюро розслідувань, а вироки у цих справах виносять загальні суди. При цьому тільки кількість зареєстрованих кримінальних справ про СЗЧ та дезертирство зросла за рік у 3,7 раза – на них припадає 22% усіх зареєстрованих злочинів.

Нагадаємо, військовослужбовець 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади Сергій Гнезділов самовільно залишив частину. Так він прагнув привернути увагу до відсутності встановлених термінів служби у війську та того, що за Конституцією громадяни України мають обовʼязок захищати державу.

Згодом ДБР затримало військового Сергія Гнезділова. Як наголосили правоохоронці, демонстративне та публічне залишення військової частини в умовах воєнного часу є «не тільки аморальним щодо побратимів, які залишилися на фронті, але й деморалізує суспільство та ініціює хибну дискусію, що однозначно працює на руку нашому ворогові».

Однак 23 січня стало відомо, що військовослужбовець Сергій Гнезділов повертається на службу після публічного самовільного залишення служби. На засіданні Бабушкінський райсуд Дніпра скасував запобіжний захід військовому. Гнезділова звільнили у залі суду.