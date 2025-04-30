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Рада продовжила можливість добровільно повернутися із СЗЧ до 30 серпня

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Рада продовжила можливість добровільно повернутися із СЗЧ до 30 серпня
За це проголосували 282 депутати
фото: телеграм / Залізний нардеп

Новий строк добровільного повернення військових із СЗЧ – це 30 серпня 2025 року

Верховна Рада підтримала законопроєкт, який продовжує строк добровільного повернення військовослужбовців із СЗЧ. Як передає «Главком», про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

За це проголосували 282 депутати. Тепер крайній строк добровільного повернення військових із СЗЧ – це 30 серпня 2025 року.

Так, законопроєкт №13177 передбачає:

  • служба військових, які самовільно залишили частину, під час воєнного стану не призупиняється, а для тих, які залишили і не повернулись до моменту припинення чи скасування воєнного стану, військова служба призупиняється з дня, наступного після припинення чи скасування воєнного стану;
  • термін відсутності військових не зараховується до вислуги, впродовж цього періоду виплати, забезпечення та пільги не надаються;
  • військовослужбовці, які повернулись, можуть продовжити службу за рішенням командира, навіть за наявності порушеного кримінального провадження;
  • військовослужбовець, якому призупинено військову службу або який під час дії воєнного стану самовільно залишив службу чи дезертував, не користується правом на пільги, гарантії та компенсації, встановлені законом. На цей час члени його сім’ї також не користуються правом на пільги, гарантії та компенсації, якими вони користувалися як члени сім’ї такої особи.

Як повідомлялося, переважна більшість випадків самовільного залишення військової частини військовослужбовцями відбувається не на фронті, а в навчальних центрах. Водночас найменше випадків СЗЧ фіксують у бойових підрозділах.

Раніше Верховна Рада ухвалила закон №12095 про добровільне повернення на службу для тих, хто вперше самовільно залишив військові частини або дезертував. Під час дії воєнного стану військовослужбовцям, які вперше самовільно залишили військові частини або місця служби чи дезертували та добровільно прибули до місця проходження служби і висловили готовність продовжити військову службу, військова служба і дія контракту продовжується.

Також Державне бюро розслідувань пояснило оновлений алгоритм дій для військовослужбовців, які самовільно залишили частину. Як передає «Главком», про це повідомили у Командуванні Сухопутних військ ЗСУ.

Без наслідків можна повернутися, якщо пробув у СЗЧ не більше ніж три дні. Якщо ж СЗЧ тривало понад три дні, то відкривається кримінальна справа. Оновлений алгоритм дій повернення після СЗЧ або дезертирства для військовослужбовців почав діяти з 1 березня 2025 року.

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Теги: військові фронт

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