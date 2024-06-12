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Міноборони повідомило, яке співвідношення добровольців та мобілізованих на фронті

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Міноборони повідомило, яке співвідношення добровольців та мобілізованих на фронті
У Міноборони наголошують на важливості кадрової політики стратегії, яка передбачає призначення військовослужбовців на посади відповідно до їхньої фаховості та компетенції
фото: з відкритих джерел

Цифровізація армії може допомогти Україні досягти технологічної переваги над ворогом

Станом на травень співвідношення добровольців та мобілізованих, які прийшли до армії, складає один до трьох. Наразі окрім застосунку «Резерв+» готується ще одна цифрова платформа – для військових. Про це повідомляє  пресслужба Міністерства оборони.

Заступниця міністра оборони Наталія Калмикова акцентувала на важливості кадрової політики стратегії, яка передбачає призначення військовослужбовців на посади відповідно до їхньої фаховості та компетенції.

За її словами, наразі впроваджуються системні зміни в Силах оборони, а також створюється нова система кадрової політики та розвивається мережа рекрутингових центрів. Наразі їх налічується вже 22, а цього тижня планується відкрити ще три. 

«Станом на травень співвідношення добровольців та мобілізованих, які прийшли до армії, складає 1 до 3. Це говорить, що в нас залишається потенціал захищати Україну», – розповіла Калмикова.

Водночас заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку Катерина Черногоренко наголосила, що підвищення ефективності цих процесів вдалося досягти, зокрема, і цифровізація розвитку ЗСУ.

За її словами, цифровізація армії може допомогти Україні досягти технологічної переваги над ворогом 10:1.

«Завдяки застосунку «Резерв+», яким скористалися понад 1 400 000 громадян, ми побачили, що цифровізація – це вже не тренд, це вимога нашого суспільства. На черзі – запуск застосунку для військових «Армія+», який спростить бюрократичні процеси у війську», – заявила вона.

Як повідомив нардеп Роман Костенко, Україна мобілізувала у травні таку ж кількість військовослужбовців, як за останні пів року. 

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Теги: мобілізація добровольці Міноборони

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