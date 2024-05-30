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Данія дала дозвіл Україні використовувати F-16 для ударів по Росії

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Данія дала дозвіл Україні використовувати F-16 для ударів по Росії
Данія дала дозвіл Україні на використання винищувачів за цілями у РФ
фото із відкритих джерел

Данія дозволить Україні бити по цілях в Росії винищувачами F-16

Данія дозволяє Україні використовувати винищувачі F-16 для завдання ударів по військових об'єктах в Росії, заявив глава датського МЗС Ларс Лекке Расмуссен. 

Глава МЗС Данії відповідав на запитання, чи дозволить Копенгаген Україні використовувати передані його країною винищувачі F-16 для ударів по об'єктах на російській території. «Коротка відповідь – так», – сказав Расмуссен.

«Це не нова позиція. Ми обговорювали це з комітетом із закордонних справ та датським парламентом, ми спочатку прояснювали, що можливі атаки щодо військових об'єктів на території агресора – це частина самооборони», – пояснив він перед зустріччю міністрів закордонних справ країн ЄС.

Данія та Нідерланди першими погодилися надати Україні винищувачі F-16. 28 травня про аналогічний намір повідомила влада Бельгії, яка планує передати Києву до 2028 року 30 таких літаків, перша партія з яких надійде до ЗСУ вже цього року.

Загалом бити по військових об'єктах у Росії поставленою зброєю Києву зараз дозволили 12 держав. До слова, раніше Канада та  Польща офіційно дали свою згоду на такі дії напередодні.

Раніше стало відомо, що Данія передає Україні новий пакет військової допомоги на 750 млн євро. Кошти спрямують на зміцнення української ППО й артилерії. Про це повідомляє Міноборони Данії.Уряд  поінформував Раду із зовнішньої політики про новий пакет пожертвувань Україні на суму 5,6 млрд крон (750 млн євро).

Як зазначає Міноборони Данії, 2,4 млрд данських крон (321 млн євро) зарезервовано для ППО. Частина коштів також піде на безоплатну передачу Україні літаків F-16. Міністр закордонних справ Ларс Лекке Расмуссен заявив, що в рамках пакета уряд також виділяє додаткові кошти для безпосереднього інвестування в українську оборонну промисловість.

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Теги: міністр Канада Міноборони Нідерланди Данія промисловість уряд винищувач

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