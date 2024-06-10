За попередній місяць Україна мобілізувала рекордну кількість людей – нардеп

За словами нардепа Костенка, за останній місяць до війська вдалося мобілізувати таку ж кількість осіб, як за останні пів року

Україна мобілізувала у травні таку ж кількість військовослужбовців, як за останні пів року. Про це заявив секретар комітету Верховної ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, нардеп Роман Костенко в інтерв'ю Radio NV.

«У нас зараз темпи мобілізації зросли. За останній місяць ми набрали, мабуть, як за останні пів року. За останні чотири місяці. У нас у травні був найбільший (набір – «Главком»)», – зазначив нардеп.

Нагадаємо, 18 травня 2024 року набула чинності нова редакція закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».

Як повідомлялося, Верховна Рада та уряд не планують запроваджувати електронні повістки для військовозобов'язаних через електронні кабінети.

До слова, цього року Збройні сили України потребують мобілізації 110 тис. людей для розв'язання проблеми критичної нестачі солдатів, однак українські командири очікують, що більшість нових військ матимуть погану підготовку.