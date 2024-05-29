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Глава Мін’юсту розповів, чи мобілізуватимуть ув'язнених жінок

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Глава Мін’юсту розповів, чи мобілізуватимуть ув'язнених жінок
Серед чотирьох тисяч засуджених, хто виявив бажання долучитися до Сил оборони, немає жінок
фото з відкритих джерел

За словами міністра Малюськи, в українському війську немає попиту на мобілізацію жінок

Закон про мобілізацію засуджених дозволяє ув’язненим жінкам долучатися до Збройних сил України. Про це розповів міністр юстиції України Денис Малюська в ефірі телемарафону.

Як зазначив Малюська, серед чотирьох тисяч засуджених, хто виявив бажання долучитися до Сил оборони, немає жінок. Він також підкреслив, що наразі в українському війську немає попиту на мобілізацію жінок.

«Якщо ми говоримо про чоловіків – безумовно, є попит на якомога більшу кількість людей які будуть мобілізовані. Щодо жінок, поки що такого немає», – розповів Малюська.

Міністр юстиції також зазначив, що серед засуджених загалом небагато жінок.

Нагадаємо, українські засуджені, яких мобілізували за їхньою згодою, служитимуть у штурмових підрозділах.

Також вже понад три тисячі засуджених подали заяви на умовно-дострокове звільнення від відбування покарання для безпосередньої участі в обороні України.

До слова, потенційний мобілізаційний резерв – це 2,2 тис. осіб, засуджених за вбивство. Такі дані назвала заступниця міністра юстиції Олена Висоцька у інтерв'ю з «Главкомом». Заступниця міністра також прокоментувала пункт в законі, за яким влада дозволила мобілізуватися засудженим за вбивство однієї людини, проте заборонила тим, хто засуджений за вбивства двох і більше осіб. За словами Висоцької, міністерство юстиції готувало статистику для законотворців за кожною категорією засуджених, яка відсіювалася, «щоб було видно, скільки втрачається потенційного мобілізаційного резерву».

Як повідомлялося, засуджені українці, які будуть мобілізовані до армії, будуть нести службу у спеціальних підрозділах. Проте рішення про мобілізацію буде залежати не тільки від складу злочину і висновку ВЛК. Про це повідомив речник Міноборони Дмитра Лазуткіна. За словами речника, рішення про умовно-дострокове звільнення ув'язненого ухвалює суд. Мобілізовані засуджені зможуть служити у відповідних спеціальних підрозділах військових частин.

Раніше Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт №11079-1 про добровільну мобілізацію ув’язнених. До лав ЗСУ не зможуть вступити засуджені, що вчинили умисні вбивства та злочини проти основ національної безпеки України, ґвалтівники і педофіли, а також особи, що займали особливо відповідальне становище.

Читайте також: Мін'юст: Готові воювати 5 тис. засуджених. Вони точно не служитимуть у тилових частинах
Теги: в'язниця війна жінка мобілізація Денис Малюська Міністерство юстиції

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