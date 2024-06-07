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Прийнято рішення про бронювання 90% працівників ДСНС та Нацполіції

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Прийнято рішення про бронювання 90% працівників ДСНС та Нацполіції
10% співробітників ДСНС мають вибір мобілізовуватися до лав Збройних Сил України, Національної гвардії або Державної прикордонної служби
фото: ДСНС

10% поліцейських, які підлягають мобілізації, можуть долучитися до бригади «Лють» або додатково створених трьох бойових бригад Національної поліції України

90% працівників ДСНС та Національної поліції України заброньовано від мобілізації. Про це повідомляє міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

Повідомляється, що 10% співробітників ДСНС мають вибір мобілізовуватися до лав Збройних Сил України, Національної гвардії або Державної прикордонної служби.

Також 10% поліцейських, які підлягають мобілізації, можуть долучитися до бригади «Лють» або додатково створених трьох бойових бригад Національної поліції України.

«Щодо рятувальників: наша позиція полягає в тому, щоб працівники підрозділів оперативного реагування (пожежники, сапери, рятувальники, хіміки, інженери тощо) були повним складом заброньовані», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що 5 червня Кабінет Міністрів ухвалив постанову, яка передбачає бронювання працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій в обсягах не більше 50%.

До відома, петиція до Кабінету міністрів із закликом забезпечити бронювання від мобілізації для усього особового складу пожежної охорони та служби надзвичайних ситуацій, оперативно-рятувальної служби та інших працівників цивільного захисту набрала необхідні 25 тис. голосів. 

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Теги: ДСНС рятувальники Національна поліція України бронювання від мобілізації Україна війна мобілізація

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