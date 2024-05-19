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Чи будуть електронні повістки в застосунку «Резерв+»? Відповідь Міноборони

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Чи будуть електронні повістки в застосунку «Резерв+»? Відповідь Міноборони
У «Резерв+» не надходитимуть електронні повістки
ілюстрація: Міноборони

Чинне законодавство не передбачає вручення громадянам електронних повісток

Військовозабов'язані не отримуватимуть повістки ні в мобільному застосунку «Резерв+», ні на електронну пошту. Про це заявила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко в етері телемарафону.

Посадовиця наголосила, що чинне законодавство не передбачає вручення громадянам електронних повісток.

«Тобто спосіб оповіщення громадян не змінювався. У застосунку станом на зараз точно нікому не прийде повістка. Ми працюємо над тим, щоби громадяни могли побачити саме інформацію про себе із «Оберігу» і могли виконати свій законний обов’язок – оновити дані», – підкреслила Черногоренко.

Нагадаємо, що вчора, 18 травня, запрацював застосунок «Резерв+», де військовозобов'язані можуть оновити свої дані, не відвідуючи ТЦК та СП, однак сервери не витримали навантаження через велику кількість охочих. Тож користувачі фіксують збої у роботі. Читачі «Главкома» інформували, що «Резерв+» неможливо завантажити за кордоном. Тим часом у Міноборони пояснили, що застосунок захищений від DDOS-атак і намагань ворога його зламати, тому функція авторизації може працювати не у всіх одночасно.

До слова, Кабінет Міністрів ухвалив нову форму військового квитка. Крім того, затверджений новий порядок вручення повісток.

Також повідомлялося, що українські чоловіки, які нині перебувають за кордоном, зможуть оновити свої дані в ТЦК онлайн. 

Як відомо 18 травня набув чинності новий закон про мобілізацію – на всіх ухилянтів, які отримали по декілька штрафів та не з’являються до ТЦК, чекає кримінальна відповідальність. 

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Теги: мобілізація повістка військовозобов'язаний Міноборони війна

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