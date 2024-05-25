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Глава Пентагону знову ляже до лікарні

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Глава Пентагону знову ляже до лікарні
Білий дім та Конгрес вже були поінформовані щодо ушпиталення глави Міноборони
фото: AP

Остін не зможе виконувати свої обов'язки та тимчасово покладе їх на заступницю міністра оборони США

У п'ятницю, 24 травня, речник Пентагону генерал-майор Пет Райдер заявив, що міністр оборони США Ллойд Остін буде ушпиталений в Національний військово-медичний центр імені Волтера Ріда у зв1язку з раніше діагностованою проблемою сечового міхура. Про це повідомляє пресслужба Пентагону.

За словами Райдера, йдеться про планову, необов'язкову і малоінвазивну подальшу нехірургічну процедуру, у зв'язку з чим Остін не зможе виконувати свої обов'язки та тимчасово покладе їх на заступницю міністра оборони США Кетлін Хікс.

Також в Міноборони США нагадали, що, як і повідомлялося 13 лютого на тлі минулої медичної процедури в Остіна, проблема сечового міхура у міністра «не пов'язана з його діагнозом раку».

У Пентагоні додали, що Білий дім та Конгрес вже були поінформовані щодо нинішнього ушпиталення глави Міноборони.

Нагадаємо, вперше про проблеми зі здоров'ям очільника Пентагону Ллойда Остіна стало відомо 6 січня. Його доставили до Національного військово-медичного центру імені Уолтера Ріда з ускладненнями після планової медичної процедури. Це сталось ще 1 січня. При цьому факт перебування в лікарні протягом п'яти днів переховувався від громадськості. 

8 січня Остін було переведено з відділення інтенсивної терапії, проте він залишився у лікарні через нездужання. Тоді ж у Пентагоні заявили, що глава відомства не збирається залишати свою посаду. 9 січня Національний військово-медичний центр імені Уолтера Ріда оголосив, що у грудні минулого року в Остіна діагностували рак простати.

Остін працював дистанційно з дому після того, як 15 січня його виписали з лікарні, де він провів два тижні. У заяві Пентагону на початку цього місяця говориться, що він матиме «повний доступ» до можливостей безпечного зв’язку під час віддаленої роботи.

Відтак міністр оборони США Ллойд Остін вперше вийшов з лікарняного 29 січня. 

Після цього почались чутки про можливу відставку очільника Пентагона. На це Остін відреагував доволі лаконічно. Він заявив, що не має наміру йти у відставку. За словами міністра оборони США, на його плани не вплинула історія, пов'язана із госпіталізацією. «Ні», – коротко констатував міністр під час пресконференції.

12 лютого стало відомо про те, що міністра оборони Сполучених Штатів Ллойда Остіна знову госпіталізували. А вже 14 лютого Пентагон заявив про виписку з лікарні.

Читайте також: Пентагон кілька днів мовчав про госпіталізацію Ллойда Остіна
Теги: Міноборони Пентагон Ллойд Остін США

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