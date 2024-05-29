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Оновлення даних у ЦНАПі та ТЦК: чи є різниця між документами

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Оновлення даних у ЦНАПі та ТЦК: чи є різниця між документами
Військовозобов'язані можуть оновити свої дані у ЦНАПі, ТЦК або застосунку «Резерв+»
фото з відкритих джерел

Після оновлення даних чоловіки отримують в ЦНАПі витяг, а в ТЦК – код, які є рівнозначними документами

Витяг про оновлення даних, який видають в ЦНАПах і код з ТЦК є рівнозначними документами. Про це заявила директорка департаменту надання адміністративних послуг КМДА Наталія Шамрай в інтерв’ю «РБК-Україна».

«Це рівнозначний індивідуальний номер, який відображений або у витягу отриманому в ЦНАП, або в «Резерв+», або це штрих-код, вклеєний у військовий квиток. Як в додатку, так і у витягу з ЦНАПу, є унікальний номер. Такий самий є і у військовому квитку. За ним ідентифікують військовозобов'язаного», – розповіла вона.

Шамрай зазначила, що оновивши дані одним із трьох способів («Резерв+», ТЦК або ЦНАП), військовозобов’язаний виконав вимогу закону і не ризикує отримати штраф. Вона додала, що станом на 27 травня в Києві через ЦНАП оновили облікові дані 6 804 людини.

До слова, військовозобов'язані у Києві можуть оновити облікові дані через центри надання адмінпослуг. У столиці до системи обліку підключено 300 адміністраторів ЦНАПів. За словами директорки департаменту ЦНАП у Києві Наталії Шамрай, центри надання адмінпослуг підключені до відповідної системи. Військовозобов'язані для уточнення військово-облікових даних повинні мати при собі документи, які посвідчують особу, військовий квиток або приписне посвідчення.

Нагадаємо, в деяких випадках при оновленні даних у ЦНАПах військовозобов’язаним доведеться йти до військкомату. Зокрема, це стосується випадків, коли вони отримують відмову.

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Теги: штраф мобілізація Україна військовозобов'язаний ТЦК

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