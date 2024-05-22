Повістки у застосунку «Резерв+». Омбудсмен зробив заяву

За словами Лубінця, наразі не існує такого поняття, як електронна повістка

Електронні повістки не надходитимуть до мобільного застосунку «Резерв+». Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

«Наразі не існує такого поняття, як електронна повістка. Законодавчо принципи оповіщення громадян не змінювалися – повістка може бути вручена лише особисто і під підпис, як і раніше», – пояснив він.

Омбудсман також розповів, що військовозобов'язаний, який оновить військово-облікові дані через застосунок:

не стане ухилянтом;

позбудеться необхідності проходження ВЛК до окремого рішення ТЦК;

зможе отримати витяг із реєстру «Оберіг» та інформацію, яка наявна в органах державної влади;

не витрачатиме час у чергах до ТЦК;

уникне штрафів до 51 тис. грн;

зможе безперешкодно переміщатися через блокпости;

проходитиме швидку перевірку даних у разі зупинки на вулиці – замість примусової поїздки до ТЦК.

Нагадаємо, співробітники територіальних центрів комплектування (ТЦК) відтепер мають право вручати повістки резервістам та військовозобов’язаним цілодобово.

Раніше Міноборони повідомлялося, що військовозабов'язані не отримуватимуть повістки ні в мобільному застосунку «Резерв+», ні на електронну пошту.

До слова, згідно з мобілізаційним законом, який набув чинності 18 травня, військовозобов’язані зобов’язані протягом 60 днів оновити свої персональні дані. Після закінчення цього терміну, з 16 липня, повістки почнуть розсилати поштою.