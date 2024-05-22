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Повістки у застосунку «Резерв+». Омбудсмен зробив заяву

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Повістки у застосунку «Резерв+». Омбудсмен зробив заяву
Лубінець каже, законодавчо принципи оповіщення громадян не змінилися
фото з відкритих джерел

За словами Лубінця, наразі не існує такого поняття, як електронна повістка

Електронні повістки не надходитимуть до мобільного застосунку «Резерв+». Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

«Наразі не існує такого поняття, як електронна повістка. Законодавчо принципи оповіщення громадян не змінювалися – повістка може бути вручена лише особисто і під підпис, як і раніше», – пояснив він.

Омбудсман також розповів, що військовозобов'язаний, який оновить військово-облікові дані через застосунок:

  • не стане ухилянтом;
  • позбудеться необхідності проходження ВЛК до окремого рішення ТЦК;
  • зможе отримати витяг із реєстру «Оберіг» та інформацію, яка наявна в органах державної влади;
  • не витрачатиме час у чергах до ТЦК;
  • уникне штрафів до 51 тис. грн;
  • зможе безперешкодно переміщатися через блокпости;
  • проходитиме швидку перевірку даних у разі зупинки на вулиці – замість примусової поїздки до ТЦК.

Нагадаємо, співробітники територіальних центрів комплектування (ТЦК) відтепер мають право вручати повістки резервістам та військовозобов’язаним цілодобово.

Раніше Міноборони повідомлялося, що військовозабов'язані не отримуватимуть повістки ні в мобільному застосунку «Резерв+», ні на електронну пошту.

До слова, згідно з мобілізаційним законом, який набув чинності 18 травня, військовозобов’язані зобов’язані протягом 60 днів оновити свої персональні дані. Після закінчення цього терміну, з 16 липня, повістки почнуть розсилати поштою.

Теги: війна повістка Лубінець мобілізація застосунок

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