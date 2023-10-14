Міноборони тестує нові моделі жіночих бронежилетів: у чому особливість

На боках бронежилета є демпферні вставки, яких немає у чоловічих моделях «броні»

Виробники бронежилетів врахували дані, щоб військовослужбовицям було зручно працювати зі зброєю

Міністерство оборони України тестує дві моделі жіночих бронежилетів зі спеціальними вставками, які враховують особливості будови тіла. Про це повідомила пресслужба оборонного відомства.

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Зазначається, що на боках бронежилета є демпферні вставки, яких немає у чоловічих моделях «броні». Вони забезпечують щільне прилягання до тіла військовослужбовиць та виконують функцію захисту.

Центральне управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення Збройних сил України проводить тестування вдруге після врахування побажань жінок.

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На боках бронежилета є демпферні вставки, яких немає у чоловічих моделях «броні» фото: Міноборони України

У відомстві зазначають, що виробники врахували дані, щоб військовослужбовицям було зручно працювати зі зброєю.

Після завершення «польового» дослідного носіння, виробники проведуть лабораторні випробування. Бронежилет перевірятимуть в різних кліматичних умовах. За результатами цих випробувань, Міноборони затвердить зразки-еталони, тоді бронежилети вважатимуться прийнятими на забезпечення у ЗСУ.

Наступним кроком стане здійснення закупівлі нових засобів індивідуального захисту.

Нагадаємо, що Міноборони раніше презентувало нову жіночу військову форму, створену з урахуванням антропометричних даних жінок.