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Уряд запускає нові проєкти для ветеранів та військових

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Уряд запускає нові проєкти для ветеранів та військових
Уже зараз відбувається відбір та навчання людей, які супроводжуватимуть ветеранів за принципом «рівний з рівним»
фото з відкритих джерел

Отримати послугу зможе кожен ветеран, його родина чи група людей

Кабінет міністрів України запускає два нові експериментальні проекти, які стосуються військовослужбовців ЗСУ та ветеранів. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засідання уряду 3 жовтня.

Ініціативи запускаються вже сьогодні, 3 жовтня.

«Перший – це надання нової соціальної комплексної послуги – формування життєстійкості», – повідомив Шмигаль.

Послуга включає в себе низку опцій, зокрема:

  • соціально-психологічну допомогу,
  • формування та розвиток соціальних навичок та умінь,
  • сприяння адаптації та інше, розповів Шмигаль.

Отримати послугу зможе кожен ветеран, його родина чи група людей, додав він.

«Другий проєкт – це соціальний супровід військовослужбовців та членів їхніх сімей у військових частинах», – сказав Шмигаль.

Йдеться про:

  • психосоціальну підтримку для зміцнення сімей,
  • допомогу в оформленні документів,
  • допомогу в комунікації з державною та місцевою владою.

За словами Шмигаля, координуватиме ці проєкти буде Міністерство соціальної політики.

«Вже зараз на шляху до ЄС ми здійснюємо перетворення. Зокрема, кардинально змінюємо ветеранську політику. Це широкі економічні можливості для наших захисників: бізнес, робота, перекваліфікація, адаптація, безбар'єрність. Це житло для ветеранів, це створення центрів ветеранського розвитку та впровадження інституту помічника ветеранів», – зазначив голова Кабміну.

Він додав, що вже зараз відбувається відбір та навчання людей, які супроводжуватимуть ветеранів за принципом «рівний з рівним», та додав, що «кількість охочих перевищує кількість вакансій».

Нагадаємо, Міноборони збільшило перелік військовослужбовців, які отримують додаткову винагороду.

 

 


 

Теги: ветеран бізнес житло навчання робота послуги Денис Шмигаль військові гуманітарна допомога

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