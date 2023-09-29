Гендиректор авіакомпанії РФ, який переправляв «шахеди» до кордонів з Україною, отримав підозру

Великокладу повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 27 та ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України (планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни)

Перевезення іранських дронів здійснювали на борту військово-транспортного літака Іл-76 з льотного парку авіакомпанії Великоклада

Служба безпеки України повідомила про підозру підсанкційному гендиректору російської авіакомпанії «223 льотний загін» міноборони РФ Юрію Великокладу. Саме він організовував переправлення «шахідів» з Ірану до українського кордону. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

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За даними Служби безпеки, він надавав літаки для перекидання російських бойовиків та озброєння з Близького Сходу та Африки на війну в Україну.

«Саме він організував переправлення дронів-камікадзе типу «Шахед» з Ірану до українського кордону, якими 3 липня цього року агресор атакував Суми. Тоді ворог завдав удару по двох багатоповерхових житлових будинках та адмінбудівлі у центральній частині міста. Внаслідок російської атаки були жертви серед цивільного населення», – йдеться в повідомленні.

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Перевезення іранських дронів здійснювали на борту військово-транспортного літака Іл-76 з льотного парку авіакомпанії Великоклада.

Крім того, наприкінці 2022 і на початку 2023 років посадовець надав літаки для перекидання з Африки на війну в Україну підрозділів російської приватної військової компанії "Вагнер". Надалі бойовиків переправляли в район Бахмута для штурму українського міста.

«Для здійснення перельотів керівництво бойовиків укладало угоди з авіакомпанією Великоклада та переводило на її рахунки гроші за використання повітряних суден. Задокументовано, що за 8 міжнародних авіарейсів «вагнерівці» витратили 56 млн російських рублів.

Для маскування контактів з льотним загоном фігуранта представники російської ПВК використовували підконтрольні комерційні структури за межами РФ», – зазначили в СБУ.

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Великокладу повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 27 та ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України (планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни).

Раніше повідомлялося, що трьом російським військовим оголошено підозру в розстрілі людей на трасі Київ-Житомир.