Антикорупційний суд арештував ексміністра Степанова, США ввели нові санкції проти Росії. Головне за 14 вересня

Під обмеження потрапили 24 фізичні особи, серед них є громадяни Грузії та Польщі

Сполучені Штати Америки запровадили новий пакет санкцій проти Росії, Вищий антикорупційний суд заочно взяв під варту колишнього міністра охорони здоров'я Максима Степанова, Рада пропонує спрямувати всі гроші на армію. «Главком» зібрав у добірку новини 14 вересня, щоб ви були в курсі головних подій:

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США ввели нові масштабні санкції проти Росії

Сьогодні, 14 вересня, Сполучені Штати Америки запровадили новий пакет санкцій проти Росії – під обмеження потрапили заводи, банки і судна. Зазначається, що під обмеження потрапили 24 фізичні особи, серед них є громадяни Грузії та Польщі.

Мінфін США уточнює, що окрім російських компаній, під санкції потрапили юридичні особи з Бельгії, ОАЕ, Словенії, Туреччини та ЦАР. Адміністрація президента США Джо Байдена планує додати до списку санкцій п'ять турецьких компаній і одного громадянина Туреччини.

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Антикорупційний суд арештував ексміністра Степанова

Вищий антикорупційний суд заочно взяв під варту колишнього міністра охорони здоров'я Максима Степанова. Національне антикорупційне бюро повідомляє, що ексчиновника підозрюють у заволодінні понад 450 млн грн, коли він очолював державне підприємство «Поліграфічний комбінат «Україна».

Рада пропонує спрямувати всі гроші на військові потреби

Голова парламентського Комітету з питань бюджету Роксолана Підласа повідомила, що одним з головних завдань у бюджеті на 2024 рік є сприяння збільшенню виробництва українських дронів, зокрема ударних, а також українських боєприпасів та ракет.

Нардепка підкреслила, що є пропозиція уряду, щоб переспрямувати наступного року кошти Дорожнього фонду в повному обсязі до загального фонду державного бюджету, а отже - на потреби оборони. В результаті буде ще близько 50 мільярдів гривень додатково на Міноборони та Нацгвардію.

СБУ затримала коригувальницю, яка працювала на депутата Держдуми РФ

Кіберфахівці Служби безпеки затримали в Херсоні інформаторку депутата держдуми РФ Ігоря Кастюкевича, якого Кремль призначив одним з «кураторів» тимчасово окупованої частини регіону. Слідство встановило, що жінка обходила вулиці й приховано фіксувала локації базування бойових підрозділів українських захисників.

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Отримані відомості пересилала на інтернет-ресурс Кастюкевича у вигляді текстової інформації з прив’язкою до місцевості. У подальшому ці дані потрапляли до штабу Південного військового округу ЗС РФ для підготовки обстрілів Херсона.

До Гааги прибули визволені із РФ українські діти

Діти, яких вдалося повернути з Росії, прибули до нідерландської Гааги для дачі свідчень та спілкування із місцевими журналістами. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що у складі делегації прибуло шестеро українських дітей, яких нещодавно було повернуто із Росії. П’ятеро дітей родом з Маріуполя, одна дитина з Харкова. Під час пресконференції свої історії повернення діти розповідали журналістам.