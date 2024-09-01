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Міноборони впроваджує технологію для захисту телефонів військових

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Міноборони впроваджує технологію для захисту телефонів військових
Міноборони впроваджує технологію Mobile Device Management
фото з відкритих джерел

Подібний підхід використовують Збройні сили США для підвищення кіберзахисту своїх військових

Міністерство оборони вирішило впровадити технологію для захисту мобільних телефонів військових. Про це повідомила заступниця глави відомства Катерина Черногоренко.

Посадовиця пояснила, що для цього Центр інновацій Міноборони впроваджує технологію Mobile Device Management.

«Вона забезпечує доступ до військового аналогу App Store чи Play Маркет. Після встановлення та успішної перевірки, що вразливостей на пристрої немає, військовий отримає доступ до застосунків. Сьогодні їх 68 для військових потреб, з них 14 – розроблені суто під потреби війни», – зазначила Черногоренко.

Вона зауважила, що подібний підхід використовують Збройні сили Сполучених Штатів для підвищення кіберзахисту своїх військових.

Технологія дозволяє захистити персональні пристрої військових. Особисті дані лишаються недоторканими, а от військові можна видалити дистанційно. Mobile Device Management дозволяє використовувати власні планшети чи телефони на службі і залишає їх при цьому захищеними.

Нагадаємо, 8 серпня президент Володимир Зеленський офіційно оголосив про запуск застосунку для українських військовослужбовців «Армія+». 

«Від сьогодні працюватиме застосунок «Армія+». Стартує він з базових функцій і ми будемо наповнювати його новими функціями. Зокрема, одразу електронні рапорти, коли за кілька кліків можна зробити те, що зараз займає години і дні» – заявив глава держави.

За його словами, також буде армія ІТ та опитування, щоб бачити реальну ситуацію із забезпеченням українських підрозділів. «І це тільки перший реліз «Армія+». Далі так само як ми наповнювали «Дію» новими функціями будемо наповнювати і «Армія+», – акцентував президент. Мета застосунку – звільнити армію від марудної паперової роботи, щоб командири і солдати не витрачали свій час на застарілу і нікому не потрібну бюрократію та заповнення паперів.

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Теги: Міноборони армія військові

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