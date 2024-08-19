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Іноземні розвідники збирали інформацію в Китаї за допомогою метеостанцій

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Іноземні розвідники збирали інформацію в Китаї за допомогою метеостанцій
Метеорологічні вишки, які збирають дані про швидкість вітру, температуру та атмосферний тиск також використовувались шпигунами
фото: scmp

Міністерство державної безпеки Китаю розкрило шпигунство, замасковане під будівництво метеорологічних веж по всій країні

Розвідки іноземних держав за допомогою низки компаній встановили біля Китаю анемометричні вишки для збирання конфіденційної інформації. Про це із посиланням на Міністерство державної безпеки (МДБ) КНР пише Global Times.

Як інформує відомство, останніми роками окремі компанії, пов'язані з іноземними розвідувальними службами, під приводом будівництва анемометричних вишок, які використовуються для вимірювання швидкості та визначення напрямку переміщення повітряних мас, «проникли в околиці важливих секретних об'єктів у Китаї».

«Дані компанії незаконно збирали конфіденційні дані і приватно передавали їх за кордон, створюючи загрозу для національної безпеки Китаю», – йдеться у заяві.

Згідно з повідомленнями китайських ЗМІ, з січня по жовтень 2023 року органи безпеки КНР перевірили тисячі метеорологічних станцій.

«Було перевірено понад 10 агентів іноземних компаній-виробників метеорологічного обладнання та перевірено понад 3000 іноземних метеостанцій. Під час перевірки вони виявили сотні нелегальних іноземних метеорологічних станцій, розташованих у більш ніж 20 провінційних регіонах по всій країні, які передають метеорологічні дані в режимі реального часу за кордон, створюючи значні ризики для державної безпеки», – пише видання.

За даними Міністерства державної безпеки, метеорологічні дані зазвичай включають дані регулярних спостережень, супутникові дані та радіолокаційну інформацію. «Ці дані становлять інформаційну безпеку та безпеку ресурсів і тісно пов’язані з військовою, продовольчою та екологічною безпекою, зміною клімату та суспільними інтересами. Незаконний збір і транскордонна передача метеорологічних даних становлять загрозу для суверенітету, безпеки та інтересів розвитку Китаю», – зазначають журналісти Global Times.

За словами експерта з безпеки з Китайської академії сучасних міжнародних відносин Лі Вея, слова якого наводить Global Times, захист конфіденційності метеорологічних даних є «дуже важливою» частиною забезпечення державної безпеки. Він додав, що метеорологічні дані мають стратегічний вимір із погляду військового використання.

«Військові метеорологічні дані є однією з основ для точного розгортання військових операцій», – пише видання.

Раніше стало відомо, що спецслужби материкового Китаю розкрили понад тисячу справ про крадіжку тайванськими шпигунами секретної інформації. Згідно з подальшою інформацією, відповідні структури вжили суворих запобіжних заходів і жорстко припинили «всі дії щодо крадіжки розвідувальних даних, шпигунства та саботажу, спрямовані проти материкової частини Китаю».

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Теги: шпионаж шпигун Китай кордон військові будівництво

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