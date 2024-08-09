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Додаток «Армія+»: Міноборони пояснило, як він працюватиме

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Додаток «Армія+»: Міноборони пояснило, як він працюватиме
Доступ до застосунку мають лише військові, «Армія+» не зберігає особисті дані
фото ілюстративне

Наразі в «Армія+» доступні 11 видів рапортів, які згруповані по чотирьох типах

Одна з базових функцій, яка наявна у додатку «Армія+» – це електронні рапорти. Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації Катерина Черногоренко  в ефірі телемарафону 

«Військові дуже хотіли бачити електронні рапорти в такому зручному форматі, мобільному застосунку. Чому ми про це знаємо – ми провели опитування, яке запустило Міноборони серед всіх військових. І ми отримали 64 000 відповідей. І отримали абсолютно чітку відповідь, що треба йти в цифровізацію рапортів» – сказала Черногоренко.

Вона також додала, що наразі в «Армія+» доступні 11 видів рапортів, які згруповані по чотирьох типах – це рапорти на відпустку, на допомогу, направлення та видача направлень.

«З урахуванням того, що рапорт складався від руки, все дуже залежало від того, наскільки військовий має в цей час можливість його заповнити. Далі паперовий рапорт направлявся в штаб бригади й там здавався. На це також потрібен був час, треба було його доставити, він міг загубитися, його могли відкласти тощо. Наші рапорти не губляться» , – додала Черногоренко.

Також вона запевнила, що додаток «Армія+» абсолютно безпечний: «Доступ мають лише військові, «Армія+» не зберігає особисті дані. Вони підтягуються з наших інформаційно-комунікаційних систем, до яких ми звертаємося. І, власне, окремо від цього потужності нашого застосунку розгорнуті у захищеній інфраструктурі, безпечній локації. Ми маємо всі необхідні документи, комплексну систему захисту інформації».

Нагадаємо, 8 серпня президент Володимир Зеленський офіційно оголосив про запуск застосунку для українських військовослужбовців «Армія+». 

«Від сьогодні працюватиме застосунок «Армія+». Стартує він з базових функцій і ми будемо наповнювати його новими функціями. Зокрема, одразу електронні рапорти, коли за кілька кліків можна зробити те, що зараз займає години і дні» – заявив глава держави.

За його словами, також буде армія ІТ та опитування, щоб бачити реальну ситуацію із забезпеченням українських підрозділів. «І це тільки перший реліз «Армія+». Далі так само як ми наповнювали «Дію» новими функціями будемо наповнювати і «Армія+», – акцентував президент. Мета застосунку – звільнити армію від марудної паперової роботи, щоб командири і солдати не витрачали свій час на застарілу і нікому не потрібну бюрократію та заповнення паперів.

 

Теги: ЗСУ армія застосунок

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