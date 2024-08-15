Загинув під час виконання бойового завдання на Курщині. Згадаємо Сергія Янчука

Під час виконання бойового завдання у зоні бойових дій у районі міста Суджа у Курській області загинув молодший сержант Сергій Янчук

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Сергія Янчука.

9 серпня 2024 року під час виконання бойового завдання у зоні бойових дій у районі міста Суджа у Курській області, загинув Янчук Сергій Олександрович, житель села Баланівка. Про це повідомив Бершадський міський голова Віталій Драган.

Сергій Янчук народився 6 червня 1982 року. Навчався у Баланівській загальноосвітній школі.

Сергій Янчук фото: Леонід Когут, Facebook

Молодший сержант Сергій Янчук був командиром інженерно-саперного відділення.

9 серпня 2024 року під час виконання бойового завдання у зоні бойових дій у районі міста Суджа у Курській області Сергій Янчук загинув.

Сергій Янчук загинув під час виконання бойового завдання в зоні бойових дій населеного пункту Суджа, Курської області фото: Віталій Драган, Facebook

Яким запам'ятається полеглий воїн Сергій Янчук

«Ризикуючи власним життям, Сергій віддав своє життя за кращу долю майбутніх поколінь», – написав міський голова Бершаді.

«Герої не вмирають? Від учора мій світ здригнувся... Пішов павутиною дрібних тріщин, тонких на вид, глибоких на правду... Герої вмирають... Кожен день...

З Сергієм ми познайомились віртуально років шість тому. Він створив гуморну групу і запросив мене. А ще він гарно фотографував, умів підгледіти момент, зупинити його і поділитись з іншими. На його світлинах все було справжнє, як і він: небо, сонце, хмари, дерева, квіти... і коти. Коти з ним були всюди і коли Facebook заблокував його акаунт, він створив альтернативний Кіт Томас.

Фото Сергія Янчука з альтернативної сторінки у соцмережі фото: Кіт Томас, Facebook

«У житті ми бачились двічі. Він після контузії заїхав до спільних друзів. Невеликий, худий і зморений... звичайний... Але не звичайний! Він сам обрав службу і пішов добровольцем, він сфальшував медичні дослідження, щоб бути придатним, після поранення він відмовився від роботи у навчальному центрі і повернувся до хлопців «на нуль».

Він був у таких перепльотах! Він був...

Вчора у моєму світі трясла несуча конструкція. Він був моїм персональним героєм, Суперменом-Бетменом-Дедпулом. Не знаю чому, я вірила, що він невразливий...

Я вірила, що Сєрий виживе, прийде переможцем і 90-60-90 збереться разом святкувати перемогу!

Герої вмирають... Вмирають на війні щодня. Вони живуть у наших серцях і пам'яті...

Фото котиків з останньої публікації Сергія Янчука в групі у соцмережі фото: Оксана Когут, Facebook

Це фото – з останньої його публікації у групі...

Пам'ятайте ціну нашого «тилового життя», – написала про Янчука його знайома Оксана Когут.

Сергій Янчук фото з соцмереж Сергія Янчука

Церемонія прощання із Сергієм Янчуком відбулася 14 серпня 2024 року у його рідному селі Баланівка.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.