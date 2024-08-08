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Міноборони повідомило, скількох користувачів зможе «витримати» застосунок «Армія+»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Міноборони повідомило, скількох користувачів зможе «витримати» застосунок «Армія+»
Окрім Збройних сил, інші органи та формування Сил безпеки та оборони України згодом зможуть отримати доступ до застосунку
фото з відкритих джерел

Міноборони очікує максимального охоплення користувачів

Мобільний застосунок для українських військовослужбовців «Армія+» технічно готовий «витримати» 1 млн користувачів. Про це заявила заступниця міністра оборони з цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко.

Зокрема, Міноборони очікує максимального охоплення користувачів.

«Ми вважаємо, що запуститься дуже позитивна така конкуренція між командирами бригад, щоб усе швидше розгорталося. Технічно ми готові витримати й 1 млн користувачів. Ми будемо дуже раді, якщо до кінця року ми охопимо всі Збройні сили України й навіть більше – всі Сили безпеки та оборони до нас звертаються, тому що ми показали проактивне лідерство в такому цифровому інструменті», – сказала Черногоренко.

Посадовиця висловила сподівання, що згодом інші органи та формування Сил безпеки та оборони України також зможуть долучитися до застосунку та розгорнути його у своїх лавах.

Також заступниця міністра наголосила, що особливий додатковий захист даних військових – пріоритет. «З погляду безпеки – наголошу, що наразі ми підключили абсолютно всі державні команди, які займаються захистом наших цифрових інструментів», – заявили в Міноборони.

Нагадаємо, в Україні офіційно запрацював застосунок для українських військовослужбовців «Армія+». Він включає оформлення рапортів онлайн, а також низку інших послуг.

Раніше у своєму вечірньому зверненні Зеленський анонсував, що Україна готує запуск додатка «Армія+», який спростить повсякденні завдання для командирів Сил оборони України.

Як повідомлялося, у мобільному застосунку для українських військовослужбовців «Армія+», в якому планують об’єднати безліч послуг, від використання посвідчення військовослужбовця до отримання документа УБД чи замовлення боєприпасів.

Теги: Міноборони застосунок військові війна

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