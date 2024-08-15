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За час війни на росіян складено понад 10 тис. протоколів за «дискредитацію» армії

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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За час війни на росіян складено понад 10 тис. протоколів за «дискредитацію» армії
Штраф за «дискредитацію» армії для фізичних осіб становить 30-50 тис. рублів
фото з відкритих джерел

У Росії адміністративну та кримінальну відповідальність за «дискредитацію» армії запровадили у березні 2022 року

До серпня 2024 року в Росії склали понад 10 тис. протоколів за статтею про «дискредитацію» армії за антивоєнні висловлювання. Про це повідомляє видання «Медіазона».

Перші протоколи за «дискредитацію» армії було складено на початку березня 2022 року. Менше ніж за місяць їх кількість перевищила тисячу. До кінця 2022 року їх було вже 5614, а до кінця 2023 – 8590.

Як зазначає видання, десятитисячний протокол було передано до суду першого тижня серпня 2024 року.

Штраф за «дискредитацію» армії для фізичних осіб становить 30-50 тис. рублів. На кінець 2023 року загальна сума штрафів, призначених за відповідною статтею Кодексу адміністративних правопорушень РФ, становила 227,8 млн рублів ($2,58 млн).

За повторну «дискредитацію» армії передбачено кримінальну відповідальність. За даними «ОВД-Інфо», за цією статтею в Росії порушено справи проти 194 осіб.

У Росії адміністративну та кримінальну відповідальність за «дискредитацію» армії, а також кримінальну відповідальність за «фейки» про військових запровадили у березні 2022 року – невдовзі після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Нагадаємо, українець Олексій Єфименко отримав до семи років ув'язнення у колонії суворого режиму РФ у справі про «шпигунство». 

До слова, у Росії прокуратура вимагає заборонити комп'ютерну гру Last Train Home про Громадянську війну в Росії (1917–1923) через те, що та нібито дискредитує РФ та червоноармійців.

Теги: росія суд армія

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