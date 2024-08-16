Помилка у застосунку «Армія+»: Міноборони надало інструкцію, як її виправити

Із 8 серпня в застосунку авторизувалися 60 000 військовослужбовців

Пресслужба Міністерства оборони оприлюднила інструкцію для виправлення помилок у застосунку «Армія+», які можуть свідчити про те, що воїн Збройних Сил України не є чинним військовослужбовцем.

За інформацією оборонного відомства, застосунок може не ідентифікувати військового, якщо оператори Територіального центру комплектування та соціальної підтримки не внесли дані про військову службу в реєстр «Оберіг» або внесли із помилкою. У такому разі дані можна оновити, для цього не обов'язково йти до ТЦК.

Виправити дані онлайн можна через застосунок «Резерв+». Для цього необхідно заповнити три поля інформації оновлення даних.

«Щойно стане доступним ваш документ – натисніть три крапки на головному екрані й оберіть «Виправити дані онлайн». Оберіть пункт «Я військовий, але досі на обліку» і подайте запит на виправлення даних», – повідомили в Міноборони.

У запиті необхідно вказати ТЦК, що призвав на службу, та номер військової частини. Оновлення даних триває декілька хвилин, військовий отримає сповіщення про зміни в реєстрі.

В оборонному відомстві додали, що з 8 серпня в застосунку авторизувалися 60 000 військовослужбовців. Зараз він доступний для військових ЗСУ та Держспецслужби транспорту. Для інших Сил оборони Армія+ буде доступна згодом.

Інструкція Міноборони для виправлення помилок у застосунку «Армія+» фото: Міністерство оборони

Інструкція Міноборони для виправлення помилок у застосунку «Армія+» фото: Міністерство оборони

Інструкція Міноборони для виправлення помилок у застосунку «Армія+» фото: Міністерство оборони

Інструкція Міноборони для виправлення помилок у застосунку «Армія+» фото: Міністерство оборони

Інструкція Міноборони для виправлення помилок у застосунку «Армія+» фото: Міністерство оборони

Інструкція Міноборони для виправлення помилок у застосунку «Армія+» фото: Міністерство оборони

Нагадаємо, 8 серпня президент Володимир Зеленський офіційно оголосив про запуск застосунку для українських військовослужбовців «Армія+».

«Від сьогодні працюватиме застосунок «Армія+». Стартує він з базових функцій і ми будемо наповнювати його новими функціями. Зокрема, одразу електронні рапорти, коли за кілька кліків можна зробити те, що зараз займає години і дні» – заявив глава держави.

За його словами, також буде армія ІТ та опитування, щоб бачити реальну ситуацію із забезпеченням українських підрозділів. «І це тільки перший реліз «Армія+». Далі так само як ми наповнювали «Дію» новими функціями будемо наповнювати і «Армія+», – акцентував президент. Мета застосунку – звільнити армію від марудної паперової роботи, щоб командири і солдати не витрачали свій час на застарілу і нікому не потрібну бюрократію та заповнення паперів.