«Згоріла у власній квартирі». Від авіаудару по Харкову загинула мама військового

Захисник приїхав на місце трагедії, щоб розшукати матір

Унаслідок російського удару по житловому будинку в Харкові 30 серпня загинули шестеро осіб. Серед них і 71-річна мати українського захисника. Про це повідомив начальник Слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов.

«Завершили роботу з ДНК обгорілого тіла. Жінку знайшли напередодні на десятому поверсі після російської атаки на житловий будинок.

Припускали, що це – мешканка 12-ти поверхівки, яку розшукував син. Він військовослужбовець, приїхав на місце, як тільки дізнався про трагедію. Але впізнати матір було неможливо», – розповів правоохоронець.

Криміналісти порівняли ДНК-профілі загиблої з чоловіком, який шукав матір, і вони збігаються.

«Жінці був 71 рік, вона буквально згоріла у власній квартирі через ворожий удар авіабомбою», – зазначив Болвінов.

Нагадаємо, що в Харкові сьогодні оголошено траур за жертвами ворожого удару, завданого по місту 30 серпня. Через російську атаку загинуло шестеро осіб. Серед них – 14-річна дівчинка, яка була вбита поблизу дитячого майданчика. Крім того, постраждали 97 людей, з них 22 – діти. У п’яти дітей стан задовільний, у 17-річної дівчини – важкий.

Як відомо, 30 серпня російські загарбники обстріляли Харків керованими авіабомбами. Один з ударів припав по центральній частині Харкова, по 12-ти поверховому житловому будинку.

До слова, 30 серпня під час обстрілу в Харкові загинула 18-річна художниця Ніка Кожушко.