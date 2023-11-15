Мінветеранів пояснило, як отримати статус учасника бойових дій

Військовослужбовці зареєстровані у військовій частині можуть отримати статус учасника бойових дій

Статус учасника бойових дій можуть отримати особи, які офіційно зареєстровані у військовій частині як військовослужбовці. Для оформлення УБД потрібно низка документів. Про це повідомляє Міністерство ветеранів у Facebook.

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Хто має право на статус УБД після 24 лютого 2022 року

військові ЗСУ, Нацгвардії, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, прикордонної служби, Державної служби спецтранспорту, Управління Державної охорони України, Держспецзв'язку;

поліцейські;

особи рядового, начальницького складу ДСНС, Державної кримінально-виконавчої служби;

співробітники Служби судової системи;

особи, які з 24 лютого по 25 березня 2022 року у складі добровольчих підрозділів у взаємодії з Силами оборони, брали участь у здійсненні заході для оборони України.

Хто має право на статус УБД після 24 лютого 2022 року фото: Мінветеранів

Чи можуть добровольці отримати статус УБД

Законом не передбачено отримання статусу учасника бойових дій для тих, хто добровільно брав участь у боях після 25 березня 2022 року. Для того, щоб оформити УБД доброволець повинен бути офіційно оформлений у військовій частині.

Чи можуть добровольці отримати статус УБД фото: Мінветеранів

Як отримати УБД

Рішення про присвоєння статусу УБД ухвалюється комісіями при Міноборони, Міністерстві внутрішніх справ, Мін'юсті, поліції, Нацгвардії, СБУ, прикордонній службі та ін. Для цього командири військових частин та інших органів за 30 календарних днів з дня участі у бойових діях чи отримання травм повинні подати на розгляд комісії довідку №14 (за постановою Кабміну від 20 серпня 2014 року).

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Якщо командир цього не зробить, військовий самостійно може звернутися до комісії.

Як отримати УБД фото: Мінветеранів

Які документи потрібні

Особа, які звільнилася зі служби, має звернутися до ТЦК, надавши:

заява щодо розгляду питання про отримання статусу УБД;

згода на збір та обробку персональних даних;

засвідчені копії паспорта, ідентифікаційний номер;

два кольорових фото.

Нагадаємо, для того, щоб особам зі статусом учасника бойових дій отримати пільги, їм потрібно звернутися до органів Пенсійного фонду України, незалежно від місця реєстрації.

До слова, Україна має намір забезпечити військових власним житлом.