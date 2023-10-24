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Пентагон підтвердив спробу атакувати американську військову базу в Сирії

Діана Гасюк
glavcom.ua
Пентагон підтвердив спробу атакувати американську військову базу в Сирії
Патрік Райдер зазначив, що унаслідок атаки серед американських військовослужбовців поранених немає
фото з відкритих джерел

Бойовики руху «Ісламський опір в Іраку» атакували за допомогою безпілотників бази США в Сирії

У Пентагоні підтвердили спробу бойовиків атакувати американську військову базу в Сирії за допомогою ударних безпілотників. Про це заявив представник Пентагону генерал Патрік Райдер на брифінгу.

«Я можу підтвердити, що була спроба атаки безпілотника на Ет-Танф (американська військова база, – ред.) у Сирії. Збито два ударні дрони. Серед американських військовослужбовців поранених немає», – заявив Райдер.

Невдовзі бойовики угрупування «Ісламський рух Іраку», які підтримує Іран, заявили про атаки ще на дві американські бази в Сирії, але офіційних підтверджень цієї інформації немає. Джерела американських та європейських медіа також нічого не повідомляють про дві нові атаки. 

Як повідомлялося, бойовики руху «Ісламський опір в Іраку» атакували за допомогою безпілотників бази США в Сирії. Нібито зафіксовано «прямі попадання». Атака була спрямована на американські військові бази, які розташовані біля нафтових полів Аль-Омар і Аль-Шададі в Сирії.

Президент США Джо Байден під час виступу перед журналістами перервав свій виступ, не уточнивши причини. Це сталося незабаром після того, як ХАМАС оголосив у понеділок про звільнення ще двох жінок-заручниць, літніх громадянок Ізраїлю.

Журналіст Reuters Стів Голланд наголосив, що виїзд Байдена був запланованим, а не екстреним. Байден вирушив обговорити ситуацію в Ізраїлі.

Теги: військові ХАМАС звільнення райдер

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