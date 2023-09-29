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Військовим видаватимуть гроші на придбання власного житла

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Військовим видаватимуть гроші на придбання власного житла
У поточному році прийнято рішення про виділення 5,5 млрд грн на придбання житла
фото: Informator

Мінветеранів надасть таку можливість тисячам українських захісників 

Україна має намір забезпечити військових власним житлом, про що розповів перший заступник міністра у справах ветеранів Олександр Порхун в ефірі телемарафону.

Він підкреслив, що у поточному році Міністерство у справах ветеранів прийняло рішення про виділення 5,5 млрд грн на придбання житла для військових.

За словами чиновника, у 2021 році гроші на придбання власного житла отримали 1 300 осіб, а в цьому році можливостей стало набагато більше. З виділених 5,5 млрд грн 700 військовослужбовців вже отримали кошти на свої карткові рахунки, а 13 осіб успішно придбали житло.

«Тобто в цьому році на 5,5 мільярда ми розраховуємо, що своє житло придбає приблизно 2 300 родин, які потребують житла», – зазначив заступник міністра.

Олександр Порхун додав, що цей процес регулюється чотирма постановами Кабміну, кожна з яких призначена для певної категорії військових та членів їх сімей:

  • 719-а постанова розрахована на осіб з інвалідністю внаслідок війни I та II групи та членів родин загиблих захисників;
  • 280-а – для учасників бойових дій та ВПО;
  • 216-а– для категорії учасників бойових дій на території інших держав, осіб з інвалідністю внаслідок війни I та II групи та членів родин померлих учасників бойових дій на території інших держав;
  • 206-а – для учасників Революції Гідності.

Нагадаємо, Рада зареєструвала законопроєкт, який має значно спростити процедуру оформлення статусу учасника бойових дій. Автори документа зазначили, що в Україні існує потреба у покращенні механізму надання статусу УБД. Згідно з даними Міноборони станом на сьогодні країну захищають понад мільйон українців, при цьому його оформили близько 95 800 осіб.

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Теги: Міністерство у справах ветеранів житло військові гроші

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