Військовим видаватимуть гроші на придбання власного житла

У поточному році прийнято рішення про виділення 5,5 млрд грн на придбання житла

Мінветеранів надасть таку можливість тисячам українських захісників

Україна має намір забезпечити військових власним житлом, про що розповів перший заступник міністра у справах ветеранів Олександр Порхун в ефірі телемарафону.

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Він підкреслив, що у поточному році Міністерство у справах ветеранів прийняло рішення про виділення 5,5 млрд грн на придбання житла для військових.

За словами чиновника, у 2021 році гроші на придбання власного житла отримали 1 300 осіб, а в цьому році можливостей стало набагато більше. З виділених 5,5 млрд грн 700 військовослужбовців вже отримали кошти на свої карткові рахунки, а 13 осіб успішно придбали житло.

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«Тобто в цьому році на 5,5 мільярда ми розраховуємо, що своє житло придбає приблизно 2 300 родин, які потребують житла», – зазначив заступник міністра.

Олександр Порхун додав, що цей процес регулюється чотирма постановами Кабміну, кожна з яких призначена для певної категорії військових та членів їх сімей:

719-а постанова розрахована на осіб з інвалідністю внаслідок війни I та II групи та членів родин загиблих захисників;

280-а – для учасників бойових дій та ВПО;

216-а– для категорії учасників бойових дій на території інших держав, осіб з інвалідністю внаслідок війни I та II групи та членів родин померлих учасників бойових дій на території інших держав;

206-а – для учасників Революції Гідності.

Нагадаємо, Рада зареєструвала законопроєкт, який має значно спростити процедуру оформлення статусу учасника бойових дій. Автори документа зазначили, що в Україні існує потреба у покращенні механізму надання статусу УБД. Згідно з даними Міноборони станом на сьогодні країну захищають понад мільйон українців, при цьому його оформили близько 95 800 осіб.