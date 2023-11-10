Росія навечір запустила дрони, по Україні шириться тривога

Загроза «Шахедів» є для Харківської, Дніпропетровської, Донецької, Полтавської, Херсонської та Миколаївської областей

Надвечір, 10 листопада, на сході, а також у частині південних та центральних областей України було оголошено повітряну тривогу. Ворог запустив ударні БПЛА. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

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Загроза «Шахедів» є для Харківської, Дніпропетровської, Донецької, Полтавської, Херсонської та Миколаївської областей.

«Рух ударних БПЛА з Харківської області у напрямку Полтавщини. Рух ударних БПЛА з Херсонської області у напрямку Миколаївської області. Рух ударних БПЛА у північно-західному напрямку. Загроза для Дніпропетровської області», – інформували військові.

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Триває 625-та доба широкомасштабної війни РФ проти України. Протягом доби відбулось 59 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав один ракетний та 46 авіаційних ударів, здійснив 36 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Є загиблі та поранені серед цивільного населення.