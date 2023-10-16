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Пентагон відібрав 2 тис. військових, яких можуть відправити до Ізраїлю – WP

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Пентагон відібрав 2 тис. військових, яких можуть відправити до Ізраїлю – WP
Наразі відібрані військові США перебувають на Близькому Сході та в Європі
фото з відкритих джерел

Головними завданнями американських військовослужбовців стануть «консультування та медична підтримка»

Пентагон відібрав близько 2000 військовослужбовців, аби підготувати їх для потенційного розгортання на Близькому Сході для підтримки Ізраїлю. Про це повідомляє The Washington Post з посиланням на неназваних офіційних осіб США.

За даними співрозмовників журналістів, американські військові будуть залучені з різних підрозділів ЗС США.

Головними завданнями військовослужбовців стануть «консультування та медична підтримка», повідомили чиновники американського відомства.

Наразі відібрані військові перебувають на Близькому Сході та в Європі.

Як зазначає видання, поки що невідомо, що саме стане підставою для перекидання і куди американські сили можуть відправити

«В будь-якому разі таке рішення Пентагону вказує на те, що Вашингтон готується підтримувати ЦАХАЛ, якщо Ізраїль ухвалить рішення розпочати наземну операцію в секторі Гази», – пишуть журналісти.

Нагадаємо, Сполучені Штати не виключають можливості введення своїх військ для звільнення заручників, захоплених під час війни між Ізраїлем і ХАМАС. Однак наразі таких планів немає.

Раніше стало відомо, що Сполучені Штати Америки готують підрозділ морської піхоти швидкого реагування для можливого розгортання в Ізраїлі.

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Теги: США Ізраїль військові Пентагон

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