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Місцями сильні дощі та грози: прогноз погоди на 14 вересня

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Місцями сильні дощі та грози: прогноз погоди на 14 вересня
Температура по Україні вдень коливатиметься від 18 до 31°
фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

Жителям західних, а також Вінницької та Одеської областей сьогодні не слід виходити з дому без парасольки

У суботу 14 вересня низку областей накриють сильні дощі та грози. Температура повітря в Україні вдень коливатиметься від 18 до 31°. Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

У західних, Вінницькій та Одеській областях сьогодні буде хмарно. Уночі очікуються помірні, а вдень значні дощі та грози. Температура тут вночі становитиме 13-18°, вдень – 18-23°. У Карпатах та на Закарпатті впродовж доби йтимуть сильні дощі, температура – 11-16°.

На решті території спостерігатиметься мінлива хмарність. Опадів не буде, лише вночі у більшості північних та центральних областей місцями піде невеликий дощ. Температура вночі триматиметься на рівні 14-19°, вдень – 24-29°. На південному сході країни прогріється аж до 31°.

Вітер в Україні переважно подме південно-східний, 7-12 м/с. На Лівобережжі та у західних областях місцями пориви сягнуть 15-20 м/с.

Прогноз погоди на 14 вересня
Прогноз погоди на 14 вересня
інфографіка: Укргідрометцентр

У Києві та області також спостерігатиметься мінлива хмарність. Уночі місцями піде невеликий дощ, вдень – без опадів.

Вітер подме південно-східний, 7-12 м/с.

Температура вночі триматиметься на рівні 14-19°, вдень – 24-29°. У Києві вночі буде 16-18°, вдень сягне 26-28°.

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Теги: прогноз погоди дощ гроза погода

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