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Дощі, спека та мінлива хмарність: якою буде погода 11 вересня

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Дощі, спека та мінлива хмарність: якою буде погода 11 вересня
Опади очікуються переважно в західних областях
фото з відкритих джерел

Температура повітря у столиці вдень очікується від +22°С до +24°С

У середу, 11 вересня, в Україні очікується досить різна погода: від осінньої прохолоди та дощів на заході, до літньої спеки на південному сході. Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

Стовпчики термометрів удень покажуть від +19° до +32°. Опади очікуються переважно в західних областях.

Дощі, спека та мінлива хмарність: якою буде погода 11 вересня фото 1
скриншот: meteo.gov.ua

«Вітер змінних напрямків пануватиме зі швидкістю 3-8 метрів на секунду», – йдеться у повідомленні Укргіднометцентру.

На сході та півдні країни очікується до +30°С. Вдень у решті областей очікується приємна погода з температурою від +19...24°С.

На території Київської області очікується мінлива хмарність без опадів. Температура повітря у столиці вдень очікується від +22°С до +24°С.

Початок осені в Україні виявився дуже теплим, і синоптики кажуть, що метеорологічне літо триватиме. Проте осінь ще може надолужити своє і істотне похолодання можливе найближчим часом.

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Теги: погода вітер повітря

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