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Митрополит Онуфрій заборонив у служінні священника, який втік з окупованого Криму

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Митрополит Онуфрій заборонив у служінні священника, який втік з окупованого Криму
Обмеження для архімандрита Гавриїла пов'язані з тим, що він нібито «порушив Постанову Собору єпископів УПЦ МП та присягу священнослужителя»
фото з відкритих джерел

Митрополит Онуфрій заборонив архімандриту проводити священнослужіння та відсторонив його з посади намісник ставропігійного чоловічого монастиря

Предстоятель УПЦ МП митрополит Онуфрій заборонив у служінні архімандрита Гавриїла (Сергія Анисимова), який втік з окупованого Криму. Відповідний указ опублікував митрополит Переяславський і Вишневський, архієрей Православної церкви України Олександр (Драбинко).

Як зазначено в документі, архімандриту заборонено проводити священнослужіння та він відстороняється з посади намісника ставропігійного чоловічого монастиря на честь преподобного Паїсія Величковського в Севастополі.

Митрополит Онуфрій заборонив архімандриту проводити священнослужіння та відсторонив його з посади намісника
Митрополит Онуфрій заборонив архімандриту проводити священнослужіння та відсторонив його з посади намісника
фото: Facebook/Олександр Драбинко

Обмеження для архімандрита Гавриїла пов'язані з тим, що він нібито «порушив Постанову Собору єпископів УПЦ МП та присягу священнослужителя».

Зокрема, на заборону від митрополита Онуфрія відреагував сам архімандрит Гавриїл.

Архімандрит Гавриїл відреагував на заборону проводити священнослужіння
Архімандрит Гавриїл відреагував на заборону проводити священнослужіння
фото: скріншот

«Сьогодні мав нагоду зустрітись з митрополитом Онуфрієм, під час якої митрополит небагатослівно вручив мені дану відзнаку. Йде війна, від рук російських окупантів вмирають тисячі українців, РПЦ нахабно віджимає цілі єпархії, призначає нових «керівників», а керівництво УПЦ те що не МП – забороняє священників які намагаються щось змінити в кращу для церкви та країни сторону. Нонсенс», – написав Сергій Анисимов.

Як зазначив архімандрит, за три місяці перебування в Києві він двічі зустрічався з митрополитом Онуфрієм.

«Першого разу на службі, після якої я розповів про критичну ситуацію навколо нашої обителі (як я розумію цього було достатньо щоб в подальших зустрічах мені відмовляли), і наступного разу сьогодні. На мої прохання про аудієнцію – мені неодноразово було відмовлено, бо не було приймальні та кабінету. Оригінальне піклування про церкву, та ставропігію», – розповів архімандрит Гавриїл.

Як зазначив священнослужитель, заборона проводити священнослужіння – «справді відзнака, особливо коли вона вручається на фоні мовчання стосовно кризової ситуації в церкві».

«Заборона отримана за співслужіння з представниками матері церкви – справді відзнака, особливо коли вона вручається на фоні мовчання стосовно кризової ситуації в церкві, в особливості, по болючому для мене – Кримському питанні», – наголосив священнослужитель.

Також архімандрит зауважив, що заборона видана митрополитом Онуфрієм «не стосується його», адже в указі йдеться про людину з прізвищем «Анісімов».

«Заборона видана не мені, бо я Анисимов, а не Анісімов. Цитата: «… Ви навчіться писати, ви не можете написати правильно фамілію, а мені розказуєте що таке…» митрополит Павло (Лебідь)», – додав священнослужитель.

Нагадаємо, архімандрит Гавриїл (Анисимов) – намісник Ставропігійного чоловічого монастиря на честь преподобного Паїсія Величковського (Крим), виїхав із тимчасово окупованого півострова 26 липня у Європу на запрошення одного з єпископів.

До слова, архімандрит Гавриїл заявив, що храми, монастирі та єпархії Української православної церкви Московського патріархату в Криму напряму підпорядковуються Російській православній церкві. Митрополит Онуфрій не має на них жодного впливу.

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Теги: Митрополит Онуфрій священник Крим Московська церква в Україні

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