Митрополит Онуфрій заборонив у служінні священника, який втік з окупованого Криму

Обмеження для архімандрита Гавриїла пов'язані з тим, що він нібито «порушив Постанову Собору єпископів УПЦ МП та присягу священнослужителя»

Митрополит Онуфрій заборонив архімандриту проводити священнослужіння та відсторонив його з посади намісник ставропігійного чоловічого монастиря

Предстоятель УПЦ МП митрополит Онуфрій заборонив у служінні архімандрита Гавриїла (Сергія Анисимова), який втік з окупованого Криму. Відповідний указ опублікував митрополит Переяславський і Вишневський, архієрей Православної церкви України Олександр (Драбинко).

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Як зазначено в документі, архімандриту заборонено проводити священнослужіння та він відстороняється з посади намісника ставропігійного чоловічого монастиря на честь преподобного Паїсія Величковського в Севастополі.

Митрополит Онуфрій заборонив архімандриту проводити священнослужіння та відсторонив його з посади намісника фото: Facebook/Олександр Драбинко

Обмеження для архімандрита Гавриїла пов'язані з тим, що він нібито «порушив Постанову Собору єпископів УПЦ МП та присягу священнослужителя».

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Зокрема, на заборону від митрополита Онуфрія відреагував сам архімандрит Гавриїл.

Архімандрит Гавриїл відреагував на заборону проводити священнослужіння фото: скріншот

«Сьогодні мав нагоду зустрітись з митрополитом Онуфрієм, під час якої митрополит небагатослівно вручив мені дану відзнаку. Йде війна, від рук російських окупантів вмирають тисячі українців, РПЦ нахабно віджимає цілі єпархії, призначає нових «керівників», а керівництво УПЦ те що не МП – забороняє священників які намагаються щось змінити в кращу для церкви та країни сторону. Нонсенс», – написав Сергій Анисимов.

Як зазначив архімандрит, за три місяці перебування в Києві він двічі зустрічався з митрополитом Онуфрієм.

«Першого разу на службі, після якої я розповів про критичну ситуацію навколо нашої обителі (як я розумію цього було достатньо щоб в подальших зустрічах мені відмовляли), і наступного разу сьогодні. На мої прохання про аудієнцію – мені неодноразово було відмовлено, бо не було приймальні та кабінету. Оригінальне піклування про церкву, та ставропігію», – розповів архімандрит Гавриїл.

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Як зазначив священнослужитель, заборона проводити священнослужіння – «справді відзнака, особливо коли вона вручається на фоні мовчання стосовно кризової ситуації в церкві».

«Заборона отримана за співслужіння з представниками матері церкви – справді відзнака, особливо коли вона вручається на фоні мовчання стосовно кризової ситуації в церкві, в особливості, по болючому для мене – Кримському питанні», – наголосив священнослужитель.

Також архімандрит зауважив, що заборона видана митрополитом Онуфрієм «не стосується його», адже в указі йдеться про людину з прізвищем «Анісімов».

«Заборона видана не мені, бо я Анисимов, а не Анісімов. Цитата: «… Ви навчіться писати, ви не можете написати правильно фамілію, а мені розказуєте що таке…» митрополит Павло (Лебідь)», – додав священнослужитель.

Нагадаємо, архімандрит Гавриїл (Анисимов) – намісник Ставропігійного чоловічого монастиря на честь преподобного Паїсія Величковського (Крим), виїхав із тимчасово окупованого півострова 26 липня у Європу на запрошення одного з єпископів.

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До слова, архімандрит Гавриїл заявив, що храми, монастирі та єпархії Української православної церкви Московського патріархату в Криму напряму підпорядковуються Російській православній церкві. Митрополит Онуфрій не має на них жодного впливу.