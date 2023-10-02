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Розвідка натякнула на посилення ударів по Криму

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Розвідка натякнула на посилення ударів по Криму
Він зазначив, що українській розвідці відомо про дії ворога в Криму та на інших тимчасово окупованих територіях
фото з відкритих джерел

Андрій Юсов: «Демілітаризація Росії буде, очевидно, тривати поки не припиниться російська військова агресія проти України» 

Крим для окупантів перетворився на дуже проблемну та вразливу ділянку, а цими тижнями - це для них справжнє пекло. Російських загарбників і надалі чекає активна «бавовна». Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов сказав в телемарафоні.

Представник української розвідки пообіцяв, що Росія і надалі буде потерпати від ударів ЗСУ, бо це є наслідком російської агресії проти України.

«Демілітаризація Росії буде, очевидно, тривати поки не припиниться російська військова агресія проти України»,  – сказав Юсов.

Він зазначив, що українській розвідці відомо про дії ворога в Криму та на інших тимчасово окупованих територіях.

«Їх дії не є таємницею чи секретом для України. Справді, останнім часом Крим для них стає найбільшою проблемою і вразливою ділянкою. І останні тижні стали справжнім пеклом для загарбників в Криму і вони розуміють, що далі ситуація кращою ставати не буде», – наголосив Юсов.

При цьому представник розвідки додав, що попри постійні звітування окупантів «на гору» про те, що вони щось поглибили, покращили і посилили, «бавовна» в Криму продовжується.

За його словами, останні події в Росії, зокрема, вибухи в Смоленську на заводі та в інших містах, чітко показують, що у ворога не вистачає ППО, щоб захистити свою територію. При цьому вони ще змушені перекидати системи ППО і до Криму з інших напрямків, зокрема, з далекосхідного. «Тому треба замислитись воєнному командуванню Росії, але, насамперед, російському суспільству, а що важливіше - перерозподіляти ППО на тимчасово окуповані українські території чи захищати безпосередньо «матушку» Росію», – сказав Юсов.

Як повідомлялося, російські терористи, на тлі успішних ударів наших воїнів, почали посилювати оборону тимчасово окупованого Криму.

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Теги: Крим обстріл війна

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