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Архімандрит УПЦ МП розказав, як був змушений тікати з окупованого Криму

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Архімандрит УПЦ МП розказав, як був змушений тікати з окупованого Криму
Архімандрит УПЦ МП Гавриїл
фото: df.news

«Роздягнули до кросівок, фотографували усі післяопераційні шви…»

Архімандрит Гавриїл (Анисимов) – намісник ставропігійного чоловічого монастиря на честь преподобного Паїсія Величковського (Крим), виїхав із тимчасово окупованого півострова 26 липня у Європу на запрошення одного з єпископів. Про те, як це було, священнослужитель розповів в інтерв’ю «Главкому».

«Я виїхав 26 липня на запрошення одного з єпископів у Європі на церковне свято. Виїжджав через Росію. Мене попередили, що по дорозі, скоріше за все, мене буде затримано, причому ще навіть в окупованому Криму, а не на території Росії. Мене спробували затримати на кордоні РФ із Естонією, протримали сім годин без пояснення причин, не випускали. Принижували, знущалися», – розповів архімандрит.

За словами Гавриїла, росіяни роздягнули його до кросівок та фотографували усі післяопераційні шви. Крім того, брали відбитки пальців, забрали особисті речі, церковний одяг для богослужіння, перевіряли інформацію про нього в інтернеті та розпитували про ставлення священнослужителя до війни в Україні.

На запитання, чи має Гавриїл російський паспорт, він відповів: «Був. Але вже немає. Дозвольте без подробиць».

Він пояснив, що причиною цьому є те, що в Криму керівник релігійної організації не може бути іноземцем для окупаційної влади, а тому в нього не було вибору.

«Коли я з такими «боями» виїхав, вже розумів, що не зможу повернутися до Криму. Хоча готувався повернутися, бо брав із собою обмаль речей, їхав на п’ять днів. Мені повідомили, що у мою відсутність окупанти викликали до себе одного з наших монахів і наказали йому записувати на диктофон все, про що ми з ним говоримо телефоном», – розповів архімандрит.

На запитання, чому Гавриїл залишався в окупованому Криму попри те, що війна триває з 2014 року, а тиск з боку окупантів був і раніше, священнослужитель зазначив, що ніколи не приховув свою позицію.

«Моя позиція по Криму відома з 2014 року. І про те, що ми не можемо виїхати, з братами говорили ще до повномасштабної війни. Бо не можемо покинути наших парафіян. Розумієте, ми створили монастир із нічого, і він став таким острівцем України в окупації. Я завжди війну називав війною, окупацію окупацією. Мої висловлювання легко простежити у соцмережах», – підкреслив Гавриїл.

Нагадаємо, протоієрею Московської церкви Свято-Марії-Магдалинівського храму Луцька Олександру Колбу тимчасово заборонили проводити служіння та причащатися.

До слова, у Верховній Раді України зібрали понад 125 підписів народних депутатів під зверненням до спікера Руслана Стефанчука. Парламентарі вимагають невідкладно винести на розгляд законопроєкти, які допоможуть заборонити діяльність Московського патріархату.

Однак Стефанчук заявив, що в парламенті наразі немає необхідної кількості голосів, щоб заборонити діяльність УПЦ МП. Цю думку вже розкритикував народний депутат Віктор Балога.

До слова, Архімандрит Гавриїл (Анісімов) розказав про діяльність, яку розгорнула УПЦ МП за кордоном. 

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Теги: Московська церква в Україні Крим православна церква

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