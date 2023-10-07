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Італійська влада викрила московських попів, які дурять українських біженців закордоном

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Італійська влада викрила московських попів, які дурять українських біженців закордоном
Архімандрит Гавриїл визнає: «Без згоди від РПЦ у жодному храму ми служити за кордоном як УПЦ (УПЦ МП) не можемо»
фото з відкритих джерел

Італійська влада викрила московських попів, які дурять українських біженців закордоном

Архімандрит УПЦ (МП) Гавриїл (Анісімов), намісник ставропігійного чоловічого монастиря на честь преподобного Паїсія Величковського, що розташований у окупованому Криму, розказав про діяльність, яку розгорнула УПЦ (МП) за кордоном. Священнослужитель, який виїхав з окупованого Криму, підтвердив, що РПЦ під виглядом «Української церкви» працює над створенням у Європі парафій УПЦ (МП), нібито як незалежної церкви під прапором України. Як вже писав, ці парафії – фактично філії РПЦ з повним підпорядкуванням, відповідно, зі своїми людьми на чолі єпархій.

«Минулого року, і це була моя ідея, я працював над відкриттям українських храмів за кордоном, але через якийсь час керівництво відділу зовнішніх церковних зв'язків УПЦ МП у мене забрало цю роботу. Тобто вони просто використовують людей у своїх інтересах. Знаю, що сьогодні вони уже відкривають парафії. Наприклад, у Мілані є, в інших італійських містах. Але це неофіційні парафії», – зазначив архімандрит в ексклюзивному інтерв’ю «Главкому».

За його даними, у РПЦ є певні домовленості з протестантами, католиками, де є у них недіючі, покинуті храми, вони дозволяють там служити церкві, яка називає себе УПЦ (МП). Проте без узгодження з місцевими муніципалітетами служити у храмах вона не може. І, наприклад, у Перуджі, місцева влада відмовила у дозволі на таку діяльність.

«Муніципалітети прямо казали, що є Константинопольський патріархат, є РПЦ, а яка у вас церква? Мовляв, що таке УПЦ (УПЦ МП), окремо такої Церкви немає. Без згоди від РПЦ у жодному храму ми служити за кордоном як УПЦ (УПЦ МП) не можемо», – визнав  ахімандрит, який досі перебуває у лоні Московської церкви.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв про те, що Росія намагається використати релігійний фактор для дискредитації України на міжнародній арені і створити в країнах ЄС нові осередки впливу на європейське суспільство.

Джерела «Главкома» в українських спецслужбах повідомляють, що в останні місяці під приводом демонстрації «утисків Української православної церкви Московського патріархату», Кремль створює в країнах ЄС закордонні парафії цієї релігійної організації. При цьому процес йде саме «під українським прапором».

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Теги: Московська церква в Україні церква росія

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