Архімандрит Гавриїл визнає: «Без згоди від РПЦ у жодному храму ми служити за кордоном як УПЦ (УПЦ МП) не можемо»

Італійська влада викрила московських попів, які дурять українських біженців закордоном

Архімандрит УПЦ (МП) Гавриїл (Анісімов), намісник ставропігійного чоловічого монастиря на честь преподобного Паїсія Величковського, що розташований у окупованому Криму, розказав про діяльність, яку розгорнула УПЦ (МП) за кордоном. Священнослужитель, який виїхав з окупованого Криму, підтвердив, що РПЦ під виглядом «Української церкви» працює над створенням у Європі парафій УПЦ (МП), нібито як незалежної церкви під прапором України. Як вже писав, ці парафії – фактично філії РПЦ з повним підпорядкуванням, відповідно, зі своїми людьми на чолі єпархій.

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«Минулого року, і це була моя ідея, я працював над відкриттям українських храмів за кордоном, але через якийсь час керівництво відділу зовнішніх церковних зв'язків УПЦ МП у мене забрало цю роботу. Тобто вони просто використовують людей у своїх інтересах. Знаю, що сьогодні вони уже відкривають парафії. Наприклад, у Мілані є, в інших італійських містах. Але це неофіційні парафії», – зазначив архімандрит в ексклюзивному інтерв’ю «Главкому».

За його даними, у РПЦ є певні домовленості з протестантами, католиками, де є у них недіючі, покинуті храми, вони дозволяють там служити церкві, яка називає себе УПЦ (МП). Проте без узгодження з місцевими муніципалітетами служити у храмах вона не може. І, наприклад, у Перуджі, місцева влада відмовила у дозволі на таку діяльність.

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«Муніципалітети прямо казали, що є Константинопольський патріархат, є РПЦ, а яка у вас церква? Мовляв, що таке УПЦ (УПЦ МП), окремо такої Церкви немає. Без згоди від РПЦ у жодному храму ми служити за кордоном як УПЦ (УПЦ МП) не можемо», – визнав ахімандрит, який досі перебуває у лоні Московської церкви.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв про те, що Росія намагається використати релігійний фактор для дискредитації України на міжнародній арені і створити в країнах ЄС нові осередки впливу на європейське суспільство.

Джерела «Главкома» в українських спецслужбах повідомляють, що в останні місяці під приводом демонстрації «утисків Української православної церкви Московського патріархату», Кремль створює в країнах ЄС закордонні парафії цієї релігійної організації. При цьому процес йде саме «під українським прапором».