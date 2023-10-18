Екснамісник Лаври потрапив до лікарні і залишився без органу

Весь минулий тиждень митрополит Павло перебував на стаціонарному лікуванні в одному зі столичних комунальних медзакладів

Адвокат не пояснює, що видалили митрополиту Московської церкви, але запевняє, що церковник тепер «без органу»

Адвокат Микита Чекман заявив, що в його клієнта, колишнього намісника Києво-Печерської лаври митрополита Павла, після раптової хвороби, зник один орган. Про це йдеться в матеріалі «Главкома» «Судний день митрополита Павла. Куди зник екснамісник Лаври і що відбувається з його справою?».

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У середині серпня після виходу зі слідчого ізолятора колишній намісник Києво-Печерської лаври раптово опинився на лікарняному ліжку. Медики діагностували у нього гострий інфаркт міокарда, відтак владиці успішно зробили операцію на судинах серця.

Як повідомив Чекман, весь минулий тиждень митрополит Павло перебував на стаціонарному лікуванні в одному зі столичних комунальних медзакладів. «Він має суттєві проблеми зі здоров’ям. Наскільки мені відомо, за життя владика переніс 12 операцій. Також у нього немає одного органу», – зауважив адвокат Микита Чекман.

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Якого саме органа позбувся митрополит Павло, адвокат не уточнив.

Нагадаємо, у квітні цього року екснамісник Києво-Печерської лаври митрополит Павло отримав підозру від СБУ. Після внесення застави у розмірі 33,3 млн грн і виходу на волю за владикою закріплено низку обов’язків. По-перше, він носить електронний браслет. По-друге, не залишає село Вороньків Бориспільського району Київської області без повідомлення про це слідчого. По-третє, не спілкується зі свідками та потерпілими у справі. По-четверте, прибуває до слідчого, прокурора, слідчого судді за першою вимогою.

До слова, екснамісник Свято-Успенської Києво-Печерської лаври, митрополит УПЦ МП Вишгородський та Чорнобильський Павло Лебідь, якому загрожує позбавлення волі до восьми років із конфіскацією майна, самостійно обмежив своє спілкування з представниками Лаври.