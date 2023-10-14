Окупанти створюють «війська ТрО» у Криму: партизани викрили їхні бази
Підрозділи «ТрО» відправлять закривати дірки в обороні окупантів на Запорізькому та Херсонському напрямках
Окупанти створюють свої «війська територіальної оборони» для утримання контролю над Кримом. Це розвідав партизанський рух «Атеш».
Агентам підпілля відомо про три підрозділи, два з яких розміщені в Ялті та один – в Алушті.
Відомо, що ялтинський підрозділ проходить навчання у покинутому піонерському таборі «Велика Ялта». А матеріальне забезпечення їхнє вкрай погане.
Рух «Атеш» вказав координати базування підрозділів: 44.4913662725645, 34.16888881620612/
«За нашою інформацією, їх не довго триматимуть у Криму і незабаром відправлять закривати дірки в обороні на Запорізькому та Херсонському напрямках. Тож не варто вірити російським окупантам», – йдеться у повідомленні партизанів.
Коментарі — 0