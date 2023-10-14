Окупанти створюють «війська ТрО» у Криму: партизани викрили їхні бази

Підрозділи «ТрО» відправлять закривати дірки в обороні окупантів на Запорізькому та Херсонському напрямках

Окупанти створюють свої «війська територіальної оборони» для утримання контролю над Кримом. Це розвідав партизанський рух «Атеш».

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Агентам підпілля відомо про три підрозділи, два з яких розміщені в Ялті та один – в Алушті.

Відомо, що ялтинський підрозділ проходить навчання у покинутому піонерському таборі «Велика Ялта». А матеріальне забезпечення їхнє вкрай погане.

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Рух «Атеш» вказав координати базування підрозділів: 44.4913662725645, 34.16888881620612/

«За нашою інформацією, їх не довго триматимуть у Криму і незабаром відправлять закривати дірки в обороні на Запорізькому та Херсонському напрямках. Тож не варто вірити російським окупантам», – йдеться у повідомленні партизанів.