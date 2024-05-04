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У Єрусалимі сходить Благодатний вогонь

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
У Єрусалимі сходить Благодатний вогонь
Сходження Благодатного вогню в Єрусалимі
фото з відкритих джерел

Диво Благодатного вогню відбувається у священному місці, де був похований Ісус Христос

Сьогодні, у Страсну суботу, яка передує Великодню, у Єрусалимі відбувається традиційне сходження Благодатного вогню.

Як відбувається церемонія 

Диво Благодатного вогню відбувається у священному місці, де був похований Ісус Христос. Зараз на цьому місці зведено храм Воскресіння Христового (біля Гробу Господнього). Основна церемонія розпочалася 4 травня о 12:30 за київським часом.

Благодатний вогонь – це знак від Господа, милість Божа для людей. Священники кажуть, що він сходить для того, щоб люди «запалювалися вірою». Вважається, що якщо вогонь не зійде, може наблизитися кінець світу.

Напередодні Великої суботи у храмі Воскресіння Христового гасять усі свічки, лампади й панікадила. А в суботу вранці делегації всіх християнських церков оглядають каплицю, яка зведена над гробом – кувуклію, а потім запечатують Гроб.

Церемонія сходження Благодатного вогню

На Благодатний вогонь під храмом чекають сім християнських конфесій: православна, вірменська, католицька, греко-католицька, коптська, протестантська. Вони повезуть Благодатний вогонь зі Святої Землі додому.

Після того, як Гроб запечатують, розпочинається церковна хода. А Єрусалимський патріарх заходить в кувуклію, читаючи молитву. Після сходження Благодатного вогню патріарх запалить і винесе з храму 33 свічки, які символізують кількість років земного життя Ісуса Христа.

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Теги: Великдень 2024 Єрусалим релігія

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У Єрусалимі сходить Благодатний вогонь
У Єрусалимі сходить Благодатний вогонь
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