Митрополит ПЦУ розповів, якої популярної великодньої традиції немає
У Великодній тиждень треба робити добрі справи
Попри безліч традицій, які пов'язані зі святом Великодня, є ті, які не мають нічого спільного з християнськими звичаями. Про це розповів митрополит Переяславський та Вишневський ПЦУ Олександр Драбинко в інтерв'ю «Телеграфу».
За словами митрополита, традиції дарувати подарунки на Пасху немає, адже це насамперед день, коли славлять Господа.
«Люди ходять один до одного в гості, вітають словами «Христос воскрес – Воістину воскрес», ну й обмінюються великодніми яйцями, писанками. А подарунки можна дарувати щодня. Тобто традиції з подарунками до Великодня немає», – підкреслив митрополит Переяславський та Вишневський.
За його словами, краще в Великодній тиждень робити добрі справи. Наприклад, нагодувати бідного чи допомогти жебраку.
«Це і буде найкращим подарунком і для себе, і для цієї людини», – сказав митрополит Олександр.
Нагадаємо, у Страсну суботу, яка передує Великодню, у Єрусалимі відбувається традиційне сходження Благодатного вогню.
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