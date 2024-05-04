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Митрополит ПЦУ розповів, якої популярної великодньої традиції немає

Надія Карбунар
glavcom.ua
Митрополит ПЦУ розповів, якої популярної великодньої традиції немає
На Великдень необхідно робити добрі справи, а ось дарувати подарунки не обов'язково
фото з відкритих джерел

У Великодній тиждень треба робити добрі справи

 

Попри безліч традицій, які пов'язані зі святом Великодня, є ті, які не мають нічого спільного з християнськими звичаями. Про це розповів митрополит Переяславський та Вишневський ПЦУ Олександр Драбинко в інтерв'ю «Телеграфу».

За словами митрополита, традиції дарувати подарунки на Пасху немає, адже це насамперед день, коли славлять Господа.

«Люди ходять один до одного в гості, вітають словами «Христос воскрес – Воістину воскрес», ну й обмінюються великодніми яйцями, писанками. А подарунки можна дарувати щодня. Тобто традиції з подарунками до Великодня немає», – підкреслив митрополит Переяславський та Вишневський.

За його словами, краще в Великодній тиждень робити добрі справи. Наприклад, нагодувати бідного чи допомогти жебраку.

«Це і буде найкращим подарунком і для себе, і для цієї людини», – сказав митрополит Олександр.

Нагадаємо, у Страсну суботу, яка передує Великодню, у Єрусалимі відбувається традиційне сходження Благодатного вогню.

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Теги: Великдень 2024 Олександр Драбинко традиції

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