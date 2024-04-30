Справа митрополита УПЦ МП Павла: суд дозволив зняти електронний браслет (відео)

1 квітня 2023 року суд посадив митрополита під цілодобовий домашній арешт

Суддя Печерського районного суду м. Київ ухвалила рішення про зняття браслета з митрополита Павла(Лебедя), екснамісника Києво-Печерської Лаври. Про це заявив адвокат Микита Чекман із посиланням на рішення суду.

У суді цю інформацію наразі не коментували.

Нагадаємо, 1 квітня Шевченківський райсуд Києва обрав екснаміснику Києво-Печерської лаври митрополиту Української православної церкви (Московського патріархату) Павлу (Лебедю) запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Служба безпеки України повідомила йому про підозру у виправдовуванні і запереченні збройної агресії російської федерації проти України (ст.161 ККУ), а також порушенні рівноправності громадян залежно від їх расової, національної і регіональної належності (ст. 436-2 ККУ).

Згоlом 21 квітня Апеляційний суд Києва залишив митрополита УПЦ МП Павла Лебедя під цілодобовим домашнім арештом. Такий запобіжний захід обрав і суд першої інстанції.

Адвокати митрополита вимагали скасувати запобіжний захід, а от прокурори вважали наявний запобіжний обґрунтованим. Врешті суд залишив чинним цілодобовий домашній арешт для Павла. Крім того, митрополит зобов'язаний носити електронний браслет до 30 травня.

Під час засідання адвокати митрополита, Олег Поваляєв і Микита Чекман, зокрема клопотали про те, що в матеріалах справи неправильно написали прізвище Павла. Мовляв, замість «Лебідя» у родовому відмінку написали «Лебедя», а такої людини «немає у демографічному реєстрі».

Раніше митрополит Павло знайшов виправдання, чому не заряджає електронний браслет.