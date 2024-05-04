На Великдень над Землею пройде один із найсильніших зорепадів століття

Космічний дощ можна споглядати лише двічі на рік, і цього разу він обіцяє бути особливим

Завтра, 5 травня, коли українці святкуватимуть Великдень, над Землею пройде інтенсивний метеоритний дощ. Дослідники припускають, що це найсильніший зорепад XXI століття, і протриває він аж до 10 травня. Про це повідомляє видання Science Alert.

Учені пояснили, що метеоритний дощ буде викликаний входом і згоранням пилу та уламків комети Галлея, котра обертається навколо Сонця приблизно раз на 76 років.

Щоразу, коли комета проходить через внутрішню частину Сонячної системи, вона викидає пил і газ, який утворює так зване космічне сміття.

Земля проходить через це сміття двічі на рік, породжуючи два знамениті метеоритні дощі. У жовтні це – метеорний потік Оріоніди, який видно з обох півкуль, а у травні – метеорний потік Ета-Акварід. У другий Земля входить ще в середині квітня і рухається в ньому приблизно шість тижнів. Метеорний потік Ета-Аквариди зазвичай найкраще видно у південній півкулі. Цьогоріч потік буде особливим, адже припадає на Великдень та збігається з молодою фазою Місяця. За декілька годин до світанку небо буде темним, що створить ідеальні умови для споглядання за космічним дощем.

На думку вчених, цьогорічний потік буде більш активним, аніж зазвичай. Ба більше, він може стати найпотужнішим метеоритним дощем XXI сторіччя.

Нагадаємо, що сьогодні – Страсна, або Велика субота – останній день напередодні Великодня, день скорботи про Ісуса Христа, якого розіп'яли у п'ятницю. Традиційно цього дня віряни моляться, йдуть до храму та завершують підготовку до Світлого Воскресіння Христового.