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Кролі та пасхальні яйця: на Співочому полі відзначатимуть Великдень

Ірина Міллер
glavcom.ua
Кролі та пасхальні яйця: на Співочому полі відзначатимуть Великдень
На алеях та галявинах Співочого вже з'явились гігантські фігури кролів та пасхальні яйця
фото з відкритих джерел

Парк прикрасили об'ємні 3D фігури з декоративних рослин, а також сотні тисяч квітів різних сортів та видів, серед яких віоли, тюльпани, нарциси, іриси, крокуси, мускарі та інші багаторічники

Столичний парк Співоче, де нещодавно стартувала весняна виставка квітів, запрошує всіх жителів та гостей столиці відзначити Великодні свята разом.

У парку нещодавно стартувала весняна виставка квітів
У парку нещодавно стартувала весняна виставка квітів
фото Співоче, Facebook

На алеях та галявинах парку вже з'явились гігантські фігури кролів та пасхальні яйця. Весь вікенд на Співочому проходитимуть тематичні інтерактиви, майстер-класи, пасхальні розмальовки, аквагрим для дітей і багато іншого.

Сам парк прикрасили об'ємні 3D фігури з декоративних рослин, а також сотні тисяч квітів різних сортів та видів, серед яких віоли, тюльпани, нарциси, іриси, крокуси, мускарі та інші багаторічники.

Кролі та пасхальні яйця: на Співочому полі відзначатимуть Великдень фото 1
фото Співоче, Facebook

Окрім квіткових композицій, тут  представлені інтерактивні зони дозвілля, батутна зона та дитяча анімація. Для дорослих передбачені фуд-корти та пікнік зони, а для маленьких відвідувачів – солодка вата.

Кролі та пасхальні яйця: на Співочому полі відзначатимуть Великдень фото 2
фото Співоче, Facebook

Важливо: вхід представникам ЗСУ та людям з інвалідністю I-II категорії безкоштовний. 

Локація: парк Співоче (вул. Лаврська, 31) 

Вхід: дорослий 250 грн

дитячий -150 грн;

Придбати квитки можна на офіційному сайті або на касі парку Співоче. За подробицями звертайтесь в Instagram або у Facebook заходу.

Нагадаємо, правоохоронні органи посилять безпекові заходи у столиці на Великдень, 5 травня. Місцева влада закликає киян подивитися богослужіння онлайн, а не йти до церкви з міркувань безпеки.

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Теги: Київ відпочинок Великдень 2024 парк

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