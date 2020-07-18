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    Здоров'я

    МОЗ прогнозує дві нові хвилі коронавірусу в Україні

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    У МОЗ очікують дві хвилі коронавірусу - МОЗ прогнозує дві нові хвилі коронавірусу в Україні
    У МОЗ очікують дві хвилі коронавірусу

    Підвищений ризик виникне на початку осіннього періоду, коли в країні відбувається сезонне зростання захворюваності на грип

    В цьому році, восени і взимку Міністерство охорони здоров'я очікує дві нові хвилі коронавірусу в Україні.

    Відповідну заяву зробив головний санітарний лікар Віктор Ляшко в ефірі «Свобода слова Савіка Шустера» на каналі «Україна 24».

    «З обережністю потрібно ставитися до початку осіннього періоду, коли у нас відбувається сезонне зростання грипу. Це буде листопад, це перша хвиля, лютий, це друга хвиля. Тоді у нас може відбутися велике зростання», - заявив Ляшко.

    Він акцентував увагу на необхідності гарної підготовки і вживання всіх необхідних заходів для запобігання широкій хвилі захворюваності на Covid-19 в Україні.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      57264
    • Одужали
      29769
    • Хворіють
      26039
    • Померли
      1456

    Нагадаємо, станом на ранок 17 липня в Україні підтверджено 57264 випадки Covid-19. Протягом 16 липня зафіксовано 809 нових випадків коронавірусу.

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