МОЗ прогнозує дві нові хвилі коронавірусу в Україні



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У МОЗ очікують дві хвилі коронавірусу

Підвищений ризик виникне на початку осіннього періоду, коли в країні відбувається сезонне зростання захворюваності на грип

В цьому році, восени і взимку Міністерство охорони здоров'я очікує дві нові хвилі коронавірусу в Україні.

Відповідну заяву зробив головний санітарний лікар Віктор Ляшко в ефірі «Свобода слова Савіка Шустера» на каналі «Україна 24».

«З обережністю потрібно ставитися до початку осіннього періоду, коли у нас відбувається сезонне зростання грипу. Це буде листопад, це перша хвиля, лютий, це друга хвиля. Тоді у нас може відбутися велике зростання», - заявив Ляшко.

Він акцентував увагу на необхідності гарної підготовки і вживання всіх необхідних заходів для запобігання широкій хвилі захворюваності на Covid-19 в Україні.

Коронавірус в Україні

Всього 57264

Одужали 29769

Хворіють 26039

Померли 1456

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Нагадаємо, станом на ранок 17 липня в Україні підтверджено 57264 випадки Covid-19. Протягом 16 липня зафіксовано 809 нових випадків коронавірусу.

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