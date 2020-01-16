У Мінську 16 січня відбудеться перша зустріч контактної групи у 2020 році



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У засіданні вперше візьме участь новий спецпредставник глави ОБСЄ Хайді Грау, яка змінила на цій посаді Мартіна Сайдіка

Перша зустріч тристоронньої контактної групи у 2020 році відбудеться сьогодні у Мінську. Під час цього засідання, зокрема, вперше візьме участь новий спецпредставник глави ОБСЄ Хайді Грау, яка змінила на цій посаді Мартіна Сайдіка.

Грау очолить переговори щодо реалізації рішень, що були досягнуті 9 грудня у Парижі на саміті «нормандської четвірки». Тоді лідери України, Німеччини, Франції та Росії поставили перед собою ряд конкретних завдань з чіткими термінами, щоб ситуація на Донбасі була якомога швидше врегульована.

За місяць, що минув з моменту паризької зустрічі, була вирішена одна з поставлених цілей — був проведений масштабний обмін полоненими за формулою «всіх встановлених на всіх встановлених». Тоді, 29 грудня, з ОРДЛО на підконтрольну Україні територію повернулись 76 утримуваних осіб.

На порядку денному як і раніше залишаються безпекові питання. Учасники «нормандського саміту» раніше рекомендували оголосити до кінця грудня нове перемир’я з метою досягнення стійкого безстрокового режиму припинення вогню на Донбасі, однак бойовики продовжують обстріли на Донбасі.

Минула зустріч ТКГ у Мінську пройшла 18 грудня.