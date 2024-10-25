Мовний патруль в Івано-Франківську: мер розповів, хто слідкуватиме за містянами

Про бажання стати мовним інспектором заявили 40 осіб

Перші мовні інспектори запрацюють в Івано-Франківську вже 28 жовтня. Міський голова Руслан Марцінків розповів, хто з містян зголосився виконувати цю роботу.

Мер зазначив, що вчора, 24 жовтня, зустрівся з мовними волонтерами-інспекторами. «Якщо ви ще незрозуміло з яких причин не перейшли на українську і спілкуєтесь язиком ворога – начувайтесь! Наші мовні волонтери вже добре знають, що робити!», – звернувся до містян Марцінків на своїй сторінці у фейсбуці.

Про бажання стати мовним інспектором заявили 40 осіб фото: Руслан Марцінків/Facebook

За його словами, у Франківську вже немає жодної московської церкви і проводяться безкоштовні курси української мови. «Ми маємо бути україномовним містом. Містом – патріотів своєї країни!», – наголосив міський голова.

При цьому Марцінків зауважив, що кількість переселенців у Франківську зростає, але «вони – українці, тож повинні знати мову рідної країни».

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Руслан Марцінків зустрівся з мовними інспекторами-волонтерами фото: Руслан Марцінків/Facebook

В етері місцевого телеканалу «Вежа» мер зазначив, що серед волонтерів, які зголосилися патрулювати місто, багато молоді. Усього ж про бажання стати мовним інспектором заявили 40 осіб.

«Я очікував, що це будуть здебільшого люди старшого віку, але дуже багато молодих прогресивних людей. Що цікаво, серед них третина – це внутрішньо переміщені особи», – звернув увагу Марцінків.

За його словами, інспектори не каратмуть за вживання російської, натомість будуть популяризувати курси української мови, роздаватимуть листівки, стежитимуть за дотриманням мовного законодавства або долучатимуться до просвітницьких заходів.

«Продумали велику кількість заходів на зимовий період із залученням письменників та театру», – додав міський голова.

Нагадаємо, на початку вересня цього року Марцінків анонсував, що в Івано-Франківську розпочнуть працювати мовні інспектори. Так місто збирається протидіяти поширенню російської мови.

До слова, мовний омбудсмен Тарас Кремінь заявив, що на зміну лагідній українізації прийшла наступальна.