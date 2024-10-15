На Київщині чоловік напав на сусідів через українську мову: який наразі стан постраждалих

Адвокатка зауважила, що наразі ведеться досудове розслідування щодо побиття сім'ї

10 жовтня у Бучі Київської області чоловік побив сусідку Валентину Буяло та її сина, бо вони закликали його розмовляти українською мовою. Наразі стан кожного з членів родини різний, найважчий у матері. Про це повідомила адвокатка постраждалої Катерина Українцева.

«Жінка, яка спілкується українською, яка втратила у 2016 році свого чоловіка в російсько-українській війні, звернулася до російськомовного з нормальним проханням: «Пора би вже переходити на українську, бо війна з ерефією вже 11-й рік триває…». Сусіди порозумілися і більше до питання мови не поверталися. Зустрічалися у підʼїзді, віталися, їздили разом ліфтом. Більш ніж через місяць цей сусід прийшов до жінки у квартиру з брусом в руках, і побив трьох членів родини зі словами: «Вам не нравится как я разговаріваю?»», – адвокатка пригадала як сталося побиття.

Катерина Українцева зауважила, що наразі ведеться досудове розслідування щодо побиття сім'ї. Правоохоронці, за її словами, провели декілька важливих слідчих дій.

Адвокатка також додала, що стан кожного з членів родини різний, найважчий у матері.

Потерпіла Валентина Буяло після побиття фото: Валентина Буяло/Facebook

Нагадаємо, що Валентина Буяло внаслідок побиття сусідом отримала черепно-мозкову травму, струс мозку, також повідомлялося про непідтверджений інсульт. Брусом сусід ударив і неповнолітнього сина, який «кинувся на захист». Дитина теж зазнала травм.

Раніше Міністерство освіти та науки підтримало заборону спілкуватися російською на перервах у школах.

До слова, Київ посів перше місце за кількістю скарг на порушення мовного закону. Усього в столиці було зареєстровано 365 звернень за перше півріччя 2024 року.