Чому треба відмовитися від російської мови: науковці розставили всі крапки над «і»

Чимало українців не знають справжньої історії української мови

В Україні підготували науково-просвітницьке відео, яке представляє факти про знищення та пригноблення української мови. Також у ньому лунають переконливі аргументи для російськомовних українців щодо важливості переходу на рідну мову. Про це повідомляє пресслужба проєкту «Мовне питання».

«Відео містить низку фактів про те, як нищили та принижували українську мову, як «спецоперація» по українському питанню триває вже понад 300 років, якою є справжня історія України. Відео надає ті самі аргументи, що допоможуть донести до цього часу російськомовним українцям важливість переходу на «соловʼїну», мотивує глядача робити власні дослідження, зацікавлює історією тих, хто наразі не розуміє всієї глибини і сили впливу історії на свідомість людини», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ідея відео виникла в діалозі з харківʼянином, підприємцем Дмитром Брезинським. Він розповів, що його команда співробітників чинила спротив щодо повернення до української в побутовому спілкуванні.

«Ми бачимо, що мовне питання в Україні має дуже велику інерцію, і навіть частина людей, що відмовилась від «язика» на початку великої війни, зараз переживає відкат. Бо це напруга, бо так швидше і легше. Але насправді – через те, що причина відмовитись була суто емоційною: ненавиджу росіян, не хочу бути як вони. Без розуміння історичного підґрунтя, справжньої історії української мови, з підсвідомою вірою у парадигму «українське = сільське»», – розповів Дмитро Брезинський, ключовий меценат проєкту «Мовне питання».

Нагадаємо, що Міністерство освіти та науки підтримало заборону спілкуватися російською на перервах у школах. Оксен Лісовий наголосив, що в будь-яких рішеннях, які захищають українську мову, треба передбачити можливість рівноцінного, рівноправного розвитку мов національних спільнот Європейського Союзу.

До слова, Київ посів перше місце за кількістю скарг на порушення мовного закону. Усього в столиці було зареєстровано 365 звернень за перше півріччя 2024 року.